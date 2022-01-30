Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında yoğun diplomasi trafiği! Rusya-Ukrayna krizi İsrail ile yeni dönem
Son dakika haberine göre: Türk dış politikasında şubat ayı yoğun geçecek. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik bir rol üstleniyor. 3 Şubat’ta Ukrayna’ya gidecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırlayacak. Şubat ayında İsrail, BAE, Lübnan ve Libya’yla da üst düzey temaslar kurulacak.
Türkiye, son dönemde hem bölgesinde hem dünya meselelerinde önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayında ilişkilerde yumuşama dönemine girilen Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın son dönemde aralarında gerilim artan Rusya ve Ukrayna ile kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Dünya'nın en önemli gündem maddelerinden Rusya-Ukrayna geriliminde iki ülke ile olan iyi ilişkileri nedeniyle arabuluculuk noktasında akla ilk gelen ülke olan Türkiye, krizin tüm taraflarının katılımıyla AGİT Minsk grubu toplantılarının bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat Perşembe günü Kiev'e gitmesi bekleniyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in ziyareti de 4 Şubat'ta başlayacak Pekin olimpiyatlarının ardından kararlaştırılacak. Ziyaretin, Şubat ayının ikinci yarısında olması bekleniyor.
YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Şubat ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelecek. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar, enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin projeler, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün statüsü Gazze konuları ele alınacak. Ziyaret, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın annesinin ölümünün ardından taziyelerini sunmak için Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Herzog'u Türkiye'ye davet etti, Herzog davete "Gelmek isteriz" diye cevap verdi. Herzog, bugün de Birleşik Arap Emirlikleri'ne(BAE) bir ziyaret gerçekleştirecek.
BAE'YE İADE-İ ZİYARET
Başkan Erdoğan da 14-15 Şubat'ta BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştirecek. BAE fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Kasım ayındaki Ankara temaslarında 9 alanda doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı. Türkiye ve BAE arasında normalleşme süreci 2020 yılı sonunda başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki bir toplantı çıkışında Şubat'ta Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. 4,5 yıl aradan sonra gerçekleştirilmesi beklenen ziyaretin ana gündeminin bölgesel konular ve ticaret olacağı değerlendiriliyor.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE KRİTİK ROL
Dünya'nın nefesini tutarak izlediği Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye kritik bir rol üstleniyor. Hem iki ülke ile de iyi ilişkilerinin bulunması hem de girişimci ve insani dış politika anlayışıyla birçok konuda üstlendiği misyondan dolayı Türkiye, gerilimi yumuşatabilecek kilit ülke olarak görülüyor. Taraflar AGİT Minsk toplantılarının bir sonraki turunun İstanbul'da yapılması için teklifte bulundu, Türkiye bu öneriyi sıcak karşıladı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Şubat'ta krizin taraflarından Ukrayna'ya gidiyor. Tarihi önem taşıyan görüşmede Erdoğan'ın, bölgede huzurun hakim olması ve gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmemesi yönündeki mesajlarını Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'e iletmesi bekleniyor.
PUTİN'İN UKRAYNA ZİYARETİ
Başkan Erdoğan'ın son bir yılda 11 defa telefonla, bir kere de yüz yüze görüştüğü Rusya lideri Putin de Türkiye'ye gelecek. Pekin Olimpiyatları sonrası tarihi netleşecek ziyaretin Şubat ayının ikinci yarısında olacağı kaydediliyor.
LİBYA VE LÜBNAN'DAN ÜST DÜZEY TEMASLAR
Türkiye'nin Libya'nın doğu bölgesi ile temaslarının bir yansıması olarak Milli Birlik Hükümeti'nin Başbakan Yardımcılarından Hüseyin El-Katrani'nin bu ay sonunda Türkiye ziyareti planlanıyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Şubat ayında resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek. Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'ye gelecek.
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