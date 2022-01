Fikirtepe için kritik tarih belli oldu! Bakan Kurum’dan güzel haber

Tabii deprem dönüşümünde her zaman önceliğimiz İstanbul, zira bu şehrin geleceğinin önünde, deprem tehdidi duruyor. Biz başta 39 ilçemiz olmak üzere her afette milletimizle birlikte olduk. Biz bir seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Enkaz alanlarında milletimize ne söz verdiysek hepsini bir bir tuttuk. Deprem meselesini her zaman siyaset üstü gördük. 'Depreme hazırlığın en önemli aktörü belediyelerimizdir' dedik, gittiğimiz her yerde belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ettik. Bu konuda Bakanlığımızın kapıları sonuna kadar açıktır. 'Biz milletimizin emrindeyiz' dedik. Elazığ, Malatya, İzmir'de; Giresun, Rize, Ordu'da; Kastamonu, Bartın, Sinop'ta vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi konutlarımızı hemen hemen inşa ettik ve konutlarımızı teslim ettik" dedi.