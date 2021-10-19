Fikirtepe’de dönüşüm başladı! Bin 300 bina yıkılıyor
İstanbul Fikirtepe’de ‘kentsel dönüşüm projesi’ kapsamında 1.300 binanın yıkım çalışmaları başladı. Yıkımlar aralık ayında sona erecek. 2 seneye evler sahiplerine teslim edilecek. Taşınmayanlar için ise bakanlık her türlü desteği sağlıyor.
Kentsel dönüşüm projesinin pilot bölgesi Fikirtepe'de 7 bin 230 hanenin tahliyesi % 95 oranında tamamlandı. 1.300 binanın yıkım çalışmalarına başlandı.
"TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, bakanlığın Fikirtepe'deki irtibat ofisinden son durumu paylaştı. Gürgen, "Fikirtepe'de artık bambaşka bir noktadayız. Tünelin ucundaki ışık göründü" dedi.
"SÜRECİ BAŞLATTIK"
Müteahhit firmaların yarım bıraktığı veya hiç başlayamadığı alanlarda bakanlığın devreye girdiğini hatırlatan Gürgen, "Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun bölgeye el atması için yoğun talep alıyorduk. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanımızın liderliğinde yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık" diye konuştu.
"EKİPLERİMİZ KAPI KAPI DOLAŞIYOR"
5 ay önce riskli evlere tahliye tebligat gönderdiklerini ve 1 Ekim itibarıyla sürenin dolduğunu belirten Vedad Gürgen, şunları anlattı:
"Vatandaşlarımızın yüzde 95'i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz."
22 PROJE
Fikirtepe'de dün itibarıyla yıkımların başladığını belirten Gürgen, "Bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunuyor. Bu alanda 7 bin 230 hanenin yaşadığı 1.300 bina yer alıyor. Bunların yıkımı aralıkta tamamlanacak. 3 ihale oldu, 2 tane daha yapılacak. Yılsonunda yıkım ve ihaleler bitirilip burası şantiye alanına dönüştürülecek" dedi.
"15 BİN KONUT 2 YILDA TESLİM EDİLECEK"
Yeni Fikirtepe projesi için altyapı hariç 8 milyar lira yatırım yapılacağını anlatan Gürgen, "Bölgeye Bakanlık ve Emlak Konut'un girmesiyle birlikte algı değişti. Vatandaşın artık bu sürecin tamamlanacağına dair güven duyuyor. Tamamlandığında 15 bin konut yer alacak. 2 yıl içinde teslimler başlayacak" diye konuştu.
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