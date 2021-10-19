Fikirtepe’de dönüşüm başladı! Bin 300 bina yıkılıyor

"SÜRECİ BAŞLATTIK"

Müteahhit firmaların yarım bıraktığı veya hiç başlayamadığı alanlarda bakanlığın devreye girdiğini hatırlatan Gürgen, "Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun bölgeye el atması için yoğun talep alıyorduk. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve bakanımızın liderliğinde yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık" diye konuştu.