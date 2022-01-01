Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye oyuncak ve çikolata yağmuru!

Asiye'nin isteklerini sordu. Elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Cumhurbaşkanımızın emaneti Asiye yavrumuz, çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Doktorlarımızla onu görmeye geldim. Hastanemizin uzman hekim kadrosu bütün imkanlarıyla tedavi için seferber. Biz de ailemizin yanındayız" dedi.