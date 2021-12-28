Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.