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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

Gaziantep'te, 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyandırılması bekleniyor. Doku naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:16
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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

Gaziantep'te, 2 "pitbull"un saldırısında ağır yaralanan ve getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, doku naklini gerçekleştirdikleri minik Asiye'nin takibini yaptıklarını söyledi.

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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini anlatan Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

Özkan, ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

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Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı

"HAYATİ BULGULARI STABİL"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.