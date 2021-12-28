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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den haber var! Küçük kızın doktoru açıkladı
Gaziantep'te, 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyandırılması bekleniyor. Doku naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:16Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:16