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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in yaşadığı pitbull saldırısı günlerdir Türkiye'nin gündeminde. 'Pitbull'ların sahipleri olduğu netleşen Mustafa Elibol ve sekreteri Süheyla Kurçak da emniyet güçlerince tutuklandı. Kurçak'ın sosyal medyada paylaştığı minik kıza saldıran pitbullarla olan fotoğrafları söylediklerinin gerçeği yansıtmadığın gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:59
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in ağır yaralandığı Pitbull saldırısından köpeğin asıl sahipleri olaydan yedi gün sonra tutuklandı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

Seyri Antep Sitesi'nin yöneticisi Mustafa Elibol ve sekreteri Süheyla Kurçak, ortaya çıkan yeni kanıtlar çerçevesinde tekrar gözaltına alındı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

TUTUKLU SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; 'kasten yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükselmiş oldu.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

Soruşturma kapsamında Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanmıştı.