Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında fotoğraf detayı! Bu kare gerçekleri gözler önüne serdi

Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in yaşadığı pitbull saldırısı günlerdir Türkiye'nin gündeminde. 'Pitbull'ların sahipleri olduğu netleşen Mustafa Elibol ve sekreteri Süheyla Kurçak da emniyet güçlerince tutuklandı. Kurçak'ın sosyal medyada paylaştığı minik kıza saldıran pitbullarla olan fotoğrafları söylediklerinin gerçeği yansıtmadığın gözler önüne serdi.