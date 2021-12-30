30 Aralık 2021, Perşembe
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara dair silinen bazı güvenlik kamerası görüntüleri, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlilerince kurtarıldı. Kayıtları sildiği öne sürülen site yöneticisi, savcılığa verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:31
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