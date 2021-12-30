Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

DELİL KARATMAYA ÇALIŞTILAR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti.