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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin pitbull saldırısına uğradığı anlara dair silinen bazı güvenlik kamerası görüntüleri, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü görevlilerince kurtarıldı. Kayıtları sildiği öne sürülen site yöneticisi, savcılığa verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 10:31
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

Gaziantep'te minik Asiye Ateş'in 2 adet pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına dair ekiplerin yürüttüğü soruşturma ciddi bir hassasiyetle devam ederken, diğer taraftan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

UZAKTAN ERİŞİMLE SİLİNMİŞ

Savcılık itirazı üzerine tekrardan gözaltına alınarak tutuklanan site yöneticisi Mustafa Elibol'un saldırı anına ilişkin bir kısım güvenlik kamera görüntülerini uzaktan erişimle sildiği belirlenirken, Elibol ile birlikte tutuklanan Süheyla Kurçak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

ASİYE ATEŞ VİDEOSU

Köpeklerin kendisine ait olmadığını ifadesinde söyleyen site yöneticisi Elibol, kamera görüntülerinin silinmesinde parmağının olmadığını ileri sürdü.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

DELİL KARATMAYA ÇALIŞTILAR
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin bir bölümünün uzaktan erişim yöntemiyle silindiğini tespit etti.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş olayında yeni gelişme! Site yöneticisi de oyunun içinde

Ekiplerin titiz teknik çalışmasıyla silinen görüntüler kurtarılırken, delilleri karartmaya çalışan iki zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.