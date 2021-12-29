Son dakika: Pitbull vahşetinde yeni deliller ortaya çıktı! Asiye Ateş'ten haber var: İşte son sağlık durumu
Son dakika haberine göre Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan, sevk edildiği Antalya’da doku nakli yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün akşam saatlerinde uyandırıldı. Yoğun bakımdan servise alınan Asiye Ateş'in durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan bazı zanlıların sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştıkları belirlendi.İşte haberin detayları...
Gaziantep'te, 22 Aralık günü, oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.
Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği minik Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Vücudundaki enfeksiyon oranı düşen Asiye'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Dün akşam saatlerinde tamamen uyandırılan Asiye Ateş, kendisiyle ilgilenen hemşirenin elini sıkarak bir şeyler mırıldandı. Bilinci yerinde olan küçük asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak servise alındı.
AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'in yakından ilgilendiği Asiye'yi ziyaret için gece saatlerinde hastaneye gitti.
Asiye'nin durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, aileye bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çelik ve Köse ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Asiye'nin yatağında yüzünde sargılarla yattığı görüldü.
PİTBULL SALDIRISININ GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI SİLİNMEYE ÇALIŞILMIŞ
Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin bazı zanlıların sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştıkları belirlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.
Cumhuriyet savcılığınca, dün tutuklanan site yöneticisi Mustafa E. ile Süheyla K. hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, soruşturma devam ederken kuvvetli suç şüphesini oluşturacak nitelikte yeni deliller ortaya çıktığı kaydedildi.
Sonradan alınan tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, olayda yer alan bahse konu cins köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olduğu, bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olduğu gibi çocuk alanlarına sokulmasının yasak olduğu bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.
Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir." denildi.
OLAY
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K'nin dün tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükselmişti.
Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.
Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı?
- KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
- Yılbaşı tatil mi? 31 Aralık Cuma tatil mi? Yılbaşında okullar, bankalar, PTT, noter açık mı kapalı mı?
- Göksel Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atatürk’e benzeyen adam Göksel Kaya eşi kimdir?
- Kamu personeli ilanları peş peşe geliyor! 50 bin memur alımı yapılacak! İşte 2022 memur alımı ilanları
- Sedat Peker davası son durum, karar çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker yakalandı mı, nerede?
- TURKOVAC aşı randevusu ne zaman açılacak? TURKOVAC aşıları ne zaman başlıyor?
- Emekli Albay Mustafa Kaya kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'ya katılan Seyhan Kaya sinirlerine hakim olamadı
- Son dakika: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama olacak mı? Kapanma gelecek mi?
- Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar kaç TL?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? 2022 SSK Bağ-Kur emeklisine yılbaşı ikramiye var mı?
- Migros, Carrefour, BİM, A101 Milli Piyango bileti satıyor mu? Milli Piyango bileti nerelerden alınır?