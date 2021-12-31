Son dakika: Pitbull vahşetini yaşayan Asiye Ateş'ten ağlatan istek! Babası açıkladı
Son dakika haberine göre Gaziantep'te sitede pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanlığı'nın özel uçak ambulansına bindirilerek Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye başarılı ameliyatın ardından uyandırılarak servis odasına alındı. Türkiye'nin en başarılı hekimleri arasında yer alan ve ilk yüz naklini yapan Prof.Dr. Ömer Özkan'a emanet edilen Asiye'nin durumu anbean takip ediliyor. Normal servise alınan Asiye'nin isteği ise herkesi ağlattı. İşte haberin detayları…
Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu iyiye gidiyor.
Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doku nakli gerçekleştirilmişti.
"OYUNCAKLARIMI ÖZLEDİM"
Baba Hüseyin Ateş, "Normal serviste ağızdan besleniyor. Biraz sıkıntıları var. Ama onu sağlıklı görmek, iyileşeceğini bilmek ailecek bizi mutlu ediyor. 'Eve ne zaman gideceğiz, oyuncaklarımı özledim' diyerek ağlıyor" dedi.
BALON TEKNİĞİYLE SAÇ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendileriyle sürekli irtibatta olduğunu söyledi.
Özkan, "Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Balon tekniğiyle olan saçlarını genişleterek, o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız" dedi.
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