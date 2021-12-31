Son dakika: Pitbull vahşetini yaşayan Asiye Ateş’ten ağlatan istek! Babası açıkladı

Özkan, "Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Balon tekniğiyle olan saçlarını genişleterek, o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız" dedi.

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