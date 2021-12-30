30 Aralık 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye'nin saçları geri gelecek mi?
Pitbull saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan Asiye Ateş'in doktoru Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulundu. Asiye'nin durumunun iyiye gittiğini açıklayan Prof. Dr. Özkan, saçları hakkında da bilgi verdi. Özkan yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendileriyle sürekli irtibatta olduğunu söyledi..