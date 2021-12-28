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Gaziantep'te Asiye Ateş'in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahışlarla ilgili ise savcılığın itirazı üzerine yeni karar alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 19:42
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Gaziantep’te Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

Geçen hafta Çarşamba günü Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basket sahasında oynayan Asiye Ateş, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

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Gaziantep’te Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Ağır yaralanan küçük kız, çığlıklarını duyanların kurtarmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te yapılan tedavisinin ardından talihsiz Asiye, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın girişimiyle ambulans uçakla ileri tedavi için Antalya'ya gönderildi.

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Gaziantep’te Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden şüpheliler, savunmalarında köpeğin kendilerine ait olmadığını öne sürerek olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ifade etmesine karşın, delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı.

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Gaziantep’te Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni bulgu ve delillerin ardından Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

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Gaziantep’te Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; 'kasten yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.