Gaziantep’te Asiye Ateş’in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden şüpheliler, savunmalarında köpeğin kendilerine ait olmadığını öne sürerek olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ifade etmesine karşın, delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı.

Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

