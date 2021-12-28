28 Aralık 2021, Salı
Gaziantep'te Asiye Ateş'in ağır yaralandığı pitbull saldırısı olayında yeni gelişme
Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahışlarla ilgili ise savcılığın itirazı üzerine yeni karar alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.12.2021 19:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 19:42
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