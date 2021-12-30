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Pitbull saldırısına maruz kalan Asiye'nin doktorundan flaş açıklama! Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye'nin saçları geri gelecek mi?

Pitbull saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan Asiye Ateş'in doktoru Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulundu. Asiye'nin durumunun iyiye gittiğini açıklayan Prof. Dr. Özkan, saçları hakkında da bilgi verdi. Özkan yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kendileriyle sürekli irtibatta olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:03
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Pitbull saldırısına maruz kalan Asiye’nin doktorundan flaş açıklama! Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye’nin saçları geri gelecek mi?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull cinsi köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaraların izini hep taşıyacağını belirterek, tedavinin ilerleyen sürecinde balon tekniğiyle saçlarına kavuşmasının mümkün olacağını söyledi.

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Pitbull saldırısına maruz kalan Asiye’nin doktorundan flaş açıklama! Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye’nin saçları geri gelecek mi?

Asiye'yi, Prof. Dr. Ömer Özkan ve 10 kişilik ekibin ameliyat ettiğini aktaran Özkan, "Çok ciddi yaralanması vardı. İlk girişimlerimiz doku eksikliklerini onarmaktı. Aksi halde daha ciddi şeylerle yüz yüze gelecektik. İlk ameliyatı hayati risk teşkil ediyordu ve bu operasyonu sorunsuz yapmayı başardık." diye konuştu.

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Pitbull saldırısına maruz kalan Asiye’nin doktorundan flaş açıklama! Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye’nin saçları geri gelecek mi?

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Antalya'ya geldiğinde Asiye'nin kendinde olmadığını dile getiren Özkan, şu anda genel durumunun iyi olduğunu ve serviste takip edildiğini anlattı.

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Pitbull saldırısına maruz kalan Asiye’nin doktorundan flaş açıklama! Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye’nin saçları geri gelecek mi?

Asiye'nin ilerleyen süreçte başka ameliyatlara ihtiyacı olabileceğini ifade eden Özkan, "Saçlı derisini onarmak için de başka ameliyatlar planlandı. Kafasında bazı organları açıktaydı, onları kapatmaktı ilk amacımız. Bu açıdan kafatası ve beyinle iştiraklı bazı yerler vardı. Sırtından alınan dokular mikro cerrahi olarak kafa bölgesine nakledildi. Yapılan dokular uyum sağladı, sağlıklı görünüyor." dedi.

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Pitbull saldırısına maruz kalan Asiye’nin doktorundan flaş açıklama! Başkan Erdoğan sürekli irtibatta! Asiye’nin saçları geri gelecek mi?

Doku naklinin organ naklinden çok farklı bir yöntem olduğuna değinen Özkan, tedavinin uzun bir süreç olacağını dile getirdi.