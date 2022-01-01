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FETÖ'cülerden alçak saldırı! Polis telsizine girip propaganda yaptılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2022 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022
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FETÖ’cülerden alçak saldırı! Polis telsizine girip propaganda yaptılar

Son dakika haberine göre: Kocaeli'de polis telsizine giren şüpheli veya şüpheliler, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin propaganda yaptı. O sırada hemen araya giren İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, "Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk dakikalarını sokakta görev başında geçirdi. Vatandaşların huzuru ve güvenliği amacıyla çalışmalarını ve denetimlerini sürdüren ekipler için polis telsizinden kutlama mesajı yayınlandı.

FETÖ’cülerden alçak saldırı! Polis telsizine girip propaganda yaptılar

Bu sırada telsiz kanalına giren şüpheli veya şüpheliler, FETÖ propagandası yaptı.

FETÖ’cülerden alçak saldırı! Polis telsizine girip propaganda yaptılar

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilginç olayın ardından hemen araya girerek ekiplere seslendi. Tipioğlu, "Kimse moralini bozmasın. En kısa sürede bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi.

FETÖ’cülerden alçak saldırı! Polis telsizine girip propaganda yaptılar

Hemen ardından haber merkezindeki görevli memur ise "Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlem yapılacağını bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın" anonsunu yaptı.

FETÖ’cülerden alçak saldırı! Polis telsizine girip propaganda yaptılar

Kocaeli polisi, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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