İslam’ı teröre böyle alet ettiler! PKK’nın çukur eylemleri için fetva verdi

PKK KANALLARINDA ESPRİ YAPMIŞ

PKK'nın medya organlarında yaptığı konuşmaları da hatırlamayan Baran, ifadesine şöyle devam etti: "23 Ağustos 2019 tarihinde kayyum darbesine karşı halkın yanındayız başlıklı haberde yapılan basın açıklamasını hatırlamıyorum. Devam eden süreçte Mardin'de kayyum protestosu için düzenlenen basın açıklamasında bulundum ben bu amaçla Mardin'e gitmedim, ziyaret amacı ile gittim. Ahmet Türk'ü ziyaret ettim ve geri döndüm. 14 Şubat 2021 tarihinde MET TV'de yapılan röportajı hatırlıyorum söz konusu röportajın burada yayınlanacağını bilmiyordum. Söz konusu sitenin örgütsel yayın yaptığından haberim yoktur. NETEW isimli dijital kanalda yayınlanan videodan haberim vardır. Söz konusu programda verilen örnek durumu özetlemek için verilen bir örneklemedir, maksadını aşan bir beyan olmuştur, esprili bir şekilde durum izah edilmeye çalışırken verilmiş bir beyandır. Buradan mezheplerde ki farklılıklardan bahsedilmektedir. Herhangi bir kişiyi aşağılamak ya da algı oluşturma amacı yoktur. STERK TV'de bir program yaptığımı hatırlıyorum, söz konusu sitenin örgütsel yayın yaptığından bilgim yoktur."