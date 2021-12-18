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TİP'li Sera Kadıgil Gazi Meclis'te haddini aştı! TBMM'de büyük hadsizlik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2021
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TİP’li Sera Kadıgil Gazi Meclis’te haddini aştı! TBMM’de büyük hadsizlik

Son dakika haberleri... TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Gazi Meclis'te haddini aşan bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüde konuştuğu sırada hoparlörden müzik açan Kadıgil, kınama cezası aldı. İşte çirkin provokasyona ilişkin tüm ayrıntılar...

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında hoparlörden müzik açan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'ye kınama cezası verildi.

Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde kürsüde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında bir protesto yaşandı.



"KİMSE MECLİS'İN HUZURUNU BOZAMAZ"
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Fuat Oktay'ın konuşması sırasında cep telefonundan açtığı 'Yalan' ve 'Palavra' şarkılarını mini hoparlör ile Genel Kurul'a yansıttı.

Mini hoparlörü eliyle yukarıya kaldıran Kadıgil'e AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil'i müziği kapatması için uyararak "Kimse Meclis'in huzurunu bozamaz" dedi.



ERKAN BAŞ PROVOKASYONU SÜRDÜRDÜ
Müziği kapatmaması üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop Kadıgil'e kınama cezası verilmesi için oylama yapılacağını söyledi. Bunun üzerine TİP Genel Başkanı Erkan Baş savunma için kürsüye çıkarak, "Günlerdir partimiz adına konuşma talep ediyoruz. Bizim konuşmamıza izin vermiyorsunuz. Biz hakkımızı alırız ve aldık. Bizim söz talebimizi engelleyemeyeceğinizi bir kez daha göstermiş olduk. Halkın sesi engellenemez" diyerek kürsüden konuşmasını yaptı.



Fotoğrafta: TİP'in provokatör vekilleri Sera Kadıgil ve Barış Atay

KINAMA CEZASI ALDI
Kadıgil'e ise oylama sonucu Genel Kurul'un işleyişini bozduğu gerekçesiyle kınama cezası verildi.



'HAZİRAN 2023'TE GÖRECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasına devam etmek için kürsüye çıkarak yaşananları değerlendirdi.

Oktay, "Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023'te göreceğiz, hakeme gideceğiz. Milletimiz size hakkettiğinizi verecek. Sizleri Genel Kurul'da halkın idaresinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesmeyeceksiniz" diye konuştu.

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