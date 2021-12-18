18 Aralık 2021, Cumartesi
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TİP'li Sera Kadıgil Gazi Meclis'te haddini aştı! TBMM'de büyük hadsizlik
Son dakika haberleri... TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Gazi Meclis'te haddini aşan bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüde konuştuğu sırada hoparlörden müzik açan Kadıgil, kınama cezası aldı. İşte çirkin provokasyona ilişkin tüm ayrıntılar...