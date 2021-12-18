18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TİP'li Sera Kadıgil Gazi Meclis'te haddini aştı! TBMM'de büyük hadsizlik

TİP'li Sera Kadıgil Gazi Meclis'te haddini aştı! TBMM'de büyük hadsizlik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2021 09:05
Son dakika haberleri... TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, Gazi Meclis'te haddini aşan bir skandala imza attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüde konuştuğu sırada hoparlörden müzik açan Kadıgil, kınama cezası aldı. İşte çirkin provokasyona ilişkin tüm ayrıntılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TİP’li Sera Kadıgil haddini aştı!
TİP'li Sera Kadıgil haddini aştı!
Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması
Sağlık Bakanlığından "BioNTech" açıklaması
Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na asgari ücret yanıtı
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret yanıtı
Meclis’te onayladı
Meclis'te onayladı
Vatandaştan İmamoğlu’na tepki
Vatandaştan İmamoğlu'na tepki
Afrikalı öğrencinin dilinden yükseldi!
Afrikalı öğrencinin dilinden yükseldi!
Türk polisine yurt dışı görevi
Türk polisine yurt dışı görevi
FETÖ’nün yargı yoluyla darbe planı: 17-25 Aralık
FETÖ'nün yargı yoluyla darbe planı: 17-25 Aralık
Amiral iddianamesi kabul edildi!
Amiral iddianamesi kabul edildi!
Bir kumpasın anatomisi 17-25 Aralık…
Bir kumpasın anatomisi 17-25 Aralık…
3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek...
3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek...
Tarihi konak alev alev yandı!
Tarihi konak alev alev yandı!
Daha Fazla Video Göster