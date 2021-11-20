CHP'li Didim Belediyesi'nde skandal! İş başvurusuna gitti tecavüze uğradı
Son dakika haberine göre: CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkındaki tecavüz soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İş istemek için gittiği belediyede Atabay’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri süren S.T., yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen takipsizlik kararının kaldırılmasından aylar sonra mağdur kadının ifadesi önceki gün tekrar alındı.
S.T., Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede, 2016'nın kış aylarında iş istemek için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a gittiğini anlatarak, "İş başvurusu için belediye başkanlığına gittiğim gün içerisinde bu olay cereyan etmeye başladı. Sonraki günlerde de benzer şekilde devam etti. Yaşadığım psikolojik travmalar nedeniyle tedavi görüyorum" dedi.
Mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu ise, Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararını kaldırıp dosyayı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesine rağmen, müvekkilinin ifadesinin 18 Kasım'da alınabildiğini belirterek dosyanın bilinçli olarak sürüncemede bırakıldığını öne sürdü.
Sultansu, "Soruşturma bu şekilde yürütülmeye devam edilirse, gerçek suçluların ortaya çıkarılması mümkün olmayacak. Dosyanın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilmesini talep ediyoruz" dedi.
TECAVÜZE UĞRAYAN KADININ İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve bazı görevlilerin tecavüzüne uğradığını öne süren kadının ifadeleri kan dondurmuştu.
Mağdur kadın ifadesinde, götürüldüğü bir çiftlik evinde yaşadığı tecavüzü anlattı. Görüntüleri çekildiği için şikâyetçi olamadığını, görüntülerle tehdit edildiğini belirten mağdur kadın, "Çağırdığımızda gelmezsen ailene bu görüntüleri gösteririz' dediler. İşkenceye katlanmak zorunda kaldım" dedi. Mağdur kadın, yaşadığı dehşet dolu anları şöyle anlattı:
2006'da eşimden ayrıldım. Maddi durumumun zayıflaması üzerine daha kolay iş bulabilmek için Kuşadası, Didim gibi deniz kenarı yerleri giderek iş aramaya başladım. Kendim sosyal demokrat düşünceli olduğum için kendi düşünceme yakın belediyelere başvurarak iş arıyordum. 2016'da bir kış günü Didim Belediyesi'ne gittim. Burada Başkan'ın sekreterine iş aradığımı, başkan ile görüşmek istediğimi söyledim. Masada bulunan bir kâğıt parçasına numaramı yazdı. Mesai saatinden sonra kendisini Ali Çağlar olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Bana, 'Başkan Bey mesai saati dışında sizinle görüşmek istiyor. Kabul ederseniz gelip sizi alacağım' dedi. İş bulacağım sevinciyle kabul ettim. Kafe ve restoranta gideceğimizi düşünmüştüm fakat bir süre sonra köy yollarına daldık.
Sonradan Ali Çağlar'ın çiftlik evi olduğunu öğrendiğim bir eve gittik. İçeride, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile sonradan isminin Öznur olduğunu öğrendiğim şu anda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan bir bayan vardı. Ayrıca Öner Çiçek diye bir erkek vardı. Böylece aynı odada üç erkek iki bayan olduk. Başkan ile Öznur Hanım viski içiyorlardı. Hava kararmıştı. Öznur Hanım'a ayrılmak istediğimi söyledim. Öznur Hanım, 'Koca belediye başkanı var burada neden tedirgin oluyorsun, rahat ol, bir şeyler iç rahatla. Muhabbet ediyoruz" dedi.
Çok ısrar etmeleri üzerine bir bira içmeyi kabul ettim. Alışkın olmadığım için tek bir bira beni sersemletmişti. Sonra ceplerinden küçük kutularda bir şey çıkarmaya başladılar. Başkanın elinde de bir kutu vardı. Daha sonra çıkardıkları beyaz bir tozu sehpanın üzerine ellerinin üzerine dökerek burunlarında çektiler. Bu tozun sonradan kokain olduğunu öğrendim. Burnuma doğru tozu tuttular, biranın da etkisiyle nefes alırken bu tozu bir miktar burnuma çektim. Kısa bir süre sonra ben kendimi kaybetmişim. Kendimi acı içerisinde yerde yatarken uyanmış buldum. Vücudumun arka tarafından acı duyuyordum. Bedenimin her tarafında morluklar ve ısırık izleri vardı.
SAPIKÇA FANTEZİLER...
Gözümü açtığımda Ali Çağlar'ın elinde telefon bulunduğunu ve bizi görüntülediğini gördüm. Belediye başkanı ve Öner Çiçek, Öznur isimli kadın ile üçlü ilişki yaşıyorlardı. Başkan da Ali'ye, 'Ali bizi güzel çek!' dedi. Bir süre dinleniyorlardı sonra bir şeyler içiyorlardı. Bu sırada ben de yerde yatıyordum. Daha sonra belediye başkanı ve Öner Çiçek, benim üzerime çullandılar ve bana tecavüz ettiler. Kendime geldim ve hıçkırarak ağlamaya başladım.
Ali isimli kişi beni arabasına aldı. Arabada, "Görüntüleri aldık, seni çektiğimi gördün. Başkan seni beğendi. Çağırdığımızda gelmezsen ailene bu görüntüleri gösteririz" dedi. Bundan sonra yaklaşık iki ay boyunca Ali isimli kişi alıp beni başkana götürdü. Bu kişiler sapıkça fanteziler yapıyor. Birbirlerine değişik kıyafetler kadın giysileri giydirerek alkol alıp kokain çekip, akla hayale gelmeyecek sapıkça hareketler yapıyorlardı. Ali Çağlar sürekli görüntü çeken kişiydi. İki ay boyunca bu konuları annemin ve ailemin duymasından korktuğum için bu işkenceye katlandım. Bu kişiler hakkında şikâyetçiyim. gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve yasal işlem yapılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- 41, 42 ve 46 yaşında erken emeklilik fırsatı! O tarihlerde ödeme yapanlara aylık bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı...