Antalya Manavgat'ta şehit Cumali Gür'ün mezarının bayrak direğini çaldılar
Kuzey Irak’ta 3 yıl önce şehit olan Cumali Gür’ün mezarının bayrak direği, hurdacılar tarafından çalındı. Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi'nde yaşayan Nazım Gür çifti, sabah oğlunun mezarına gelince gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.
Gür, Antalya'da Kızılot Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Oğlunun mezarını yaptıran baba Nazım Gür, başına da bir Türk bayrağı dikti. Her sabah mezara gidip dua eden Gür, önceki sabah yine mezarlığa gittiğinde gözlerine inanamadı. Mezarın başında bulunan galvaniz bayrak direğinin çalındığını gören Gür, gözyaşlarına boğuldu. Direğin hurdacılar ya da hurdacılara satmak isteyen hırsızlar tarafından çalındığını düşünüyor.
BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ
Baba Gür, "Bayrak direği kırılarak yerinden çalınmıştı. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Çaldığınız direği geri getirin, manevi değeri çok büyük. Vicdanınız yok mu? Yüreğiniz taş mı?" dedi.
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