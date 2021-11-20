Antalya Manavgat’ta şehit Cumali Gür’ün mezarının bayrak direğini çaldılar









BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ

Baba Gür, "Bayrak direği kırılarak yerinden çalınmıştı. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar paraya ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Çaldığınız direği geri getirin, manevi değeri çok büyük. Vicdanınız yok mu? Yüreğiniz taş mı?" dedi.