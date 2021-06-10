Son dakika: CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz davasında flaş gelişme! Mahkemenin o kararı kaldırıldı

SAVCININ GÖREVLERİ SIRALANDI

Hakim Çevik kararında Cumhuriyet Savcısı'nın görevlerini tek tek sıraladı. Hakim Çevik kararında, "Cumhuriyet Savcısı kamu davası açılmasına yer olup olmadığını araştırır. Cumhuriyet savcısı şüphelinin leh ve aleyhindeki tüm delilleri toplar. Buna göre soruşturma neticesinde Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığı açıkça anlaşılıyor ise veya ihbar veya şikayet soyut ve genel nitelikte ise soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir" denildi.

SAVCI TÜM DELİLLERİ TOPLANDIKTAN SONRA KARARA VARMALIDIR

Toplanan delillerin suçun işlendiğine ilişkin yeterli şüphe oluşturması durumunda Cumhuriyet Savcısı'nın iddianameyi düzenlediğine vurgu yapılan kararda, "Bu cümleden anlaşılacağı üzere Cumhuriyet Savcısı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya iddianame düzenlemesi için soruşturma hakkında gerekli olan araştırmayı yaparak leh ve aleyhe delilleri topladıktan sonra karara varmalıdır. "Etkin Soruşturma yapılmadığının tespit edilmesi" halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılır. Mağdur ve şikayetçinin "delillerin toplanmasını isteme hakkı" bulunmaktadır. Suçtan zarar görenin kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazında kamu davasının açılmasını gerektirecek olaylar ve delillerini belirteceği düzenlenmiştir" ifadeleri yer aldı.