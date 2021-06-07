Son dakika: CHP'li başkan Deniz Atabay'ın tecavüz soruşturmasında flaş gelişme! Zerrin Özer’i örnek vererek itiraz etti

Sultansu itiraz dilekçesinde "Henüz dilekçemizin mürekkebi kurumadan ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir sosyal medya kanalında tecavüze uğradığımı ayrıntılarıyla anlattı. Başta soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı olmak üzere herkesin sorduğu "4 yıl neredeydin? Neden bu kadar zaman bekledin?" sorusuna cevap araması gereken yargılama makamları sınıfta kalmıştır. Neden? Çünkü müvekkilim bu sorunun cevabını, tecavüze şantaj ve tehditle uğrayan bir mağdur olarak ifadesinde açık ve net bir şekilde vermiştir.