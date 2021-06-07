Son dakika: CHP'li başkan Deniz Atabay'ın tecavüz soruşturmasında flaş gelişme! Zerrin Özer’i örnek vererek itiraz etti
Son dakika haberine göre Aydın’da kendisine iş istemeye gelen S. T'ye, Belediye Meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturma ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı çıkmıştı. Mağdur kadın S.T'nin avukatı Murat Sultansu Söke Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği itiraz dilekçesinde yıllar sonra tecavüz itirafında bulunan ünlü sanatçı Zerrin Özer’den alıntı yaptı.
Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tecavüz soruşturmasında Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında geçtiğimiz günlerde 'kovuşturmaya yer yoktur' karar çıkmıştı. Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu karar itiraz ederek Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sundu.
Sultansu itiraz dilekçesinde "Henüz dilekçemizin mürekkebi kurumadan ünlü sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir sosyal medya kanalında tecavüze uğradığımı ayrıntılarıyla anlattı. Başta soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı olmak üzere herkesin sorduğu "4 yıl neredeydin? Neden bu kadar zaman bekledin?" sorusuna cevap araması gereken yargılama makamları sınıfta kalmıştır. Neden? Çünkü müvekkilim bu sorunun cevabını, tecavüze şantaj ve tehditle uğrayan bir mağdur olarak ifadesinde açık ve net bir şekilde vermiştir.
Ancak bu iradenin içinden cevabı alacak kişi ve kurum maalesef kalmamıştır. Zira tecavüze uğradıktan sonra psikolojik tedavi gördüğünü açıkça ifade eden müvekkil, tedavisinin de bir devlet kurumu olan Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapıldığını ve doktorunun ismini de belirtmiştir. Cumhuriyet savcısı doktoru tanık sıfatıyla dinlemiş midir? Hayır. Dinleseydi dört koca kabus yıl neden beklendiğinin cevabını bulacaktı. Tecavüze uğramış ünlü sanatçı Zerrin Özer, yıllarca neden sustuğunu, açıklaması halinde aile faciası olabileceğini belirtti" dedi.
TÜRKİYE VİCDANI OLARAK İTİRAZ EDİYORUZ
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Zerrin Özer'in yıllar önce abi dediği kişinin tecavüzüne uğradığını anlattığını dile getiren Sultansu, "Yaşadıklarını ailesine anlatamadığını söyleyen Özer, "Ablama söylesem adamı vurur, anneme desem kalp krizi geçirirdi" dedi.
Özer'in tecavüze uğradığı kişinin Ümit Güner olduğu ilk kez açıklamıştı. Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden Ümit Güner için, 'Geçenlerde vefat etli. Hakkım helal etmiyorum. Olay, başıma dayak, yumruk yiyerek geldi. Hep ağlamam, siyah gözlük takmam bu yüzdendi. Kimseye bakamadım' ifadelerini kullandı" ifadelerine yer verdi.
Zerrin Özer'in yıllarca neden sustuğuna ilişkin ifadelerini itiraz dilekçesini sunduğu mahkemeye veren Sultansu, "Sonuç olarak nereden tutarsanız tutun taraflı ve çürük, usul ve yasaya aykırı karara avukatlık görevinin ötesinde Türkiye vicdanı olarak itiraz ediyoruz. Kovuşturmaya yer yoktur kararının kaldırılarak şüpheliler hakkında gerekli kovuşturmanın yapılmasını, üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim" şeklinde ifadeler kullandı.
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