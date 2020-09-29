CHP'li başkan Atabay'ın tecavüz ettiği kadın keşif sırasında bayıldı

SKANDAL EVDE KEŞİF

Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına Çiçek ve Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Mağdur kadın S.T., yürütülen soruşturma kapsamında Didim Jandarması ve avukatı eşliğinde Didim'de ıssız bir alanda bulunan ve çevresinde hiçbir yerleşim yeri olmayan çiftliğe götürüldü. Evde keşif yaptırılarak yaşadıkları anlattırılan kadın, olay yerlerini tek tek gösterdi ve yaşadıklarını yeniden anlattı.