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CHP'li Başkan Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz skandalında “Kovuşturmaya yer yoktur" kararı kaldırıldı

CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Atabay’ın iş istemeye gelen kadına tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili verilen “Kovuşturmaya yer yoktur” kararını, kadın hâkim kaldırdı. Hâkimi , Didim Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle "Kovuşturmaya yer yoktur" kararını kaldırdı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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CHP'li Başkan Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz skandalında “Kovuşturmaya yer yoktur kararı kaldırıldı

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırıldı.



Mağdur kadın S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı 'den alıntı yaparak Hâkimliği'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Söke Sulh Ceza Hâkimi , Didim Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle "Kovuşturmaya yer yoktur" kararını kaldırdı.



İFADELER YENİDEN ALINACAK

Kararda, adeta hukuk dersi veren ve 'nın görevlerini tek tek sıralayan Hâkim Çevik, mağdur S.T.'nin yeniden çağrı yapılarak Cumhuriyet Savcısı huzurunda yeniden ifadesinin alınması istedi.



Olayın ilk yaşandığı tarihin gün-ay-yıl olarak belirlenip, bu tarihte hangi numarayı kullandığı ve şüphelilerin hangi numaradan aradığının sorulması, olayın ilk yaşandığı tarih ve sonraki zaman aralığında şüphelilerin kullandığı telefon numaralarının UYAP kaydı ve benzeri yollarla tespit edilmesini istedi.



Bu kararla, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişleterek yeniden yapıp dosyayı Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderecek. da Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame hazırlayacak. İddianame kabul edilirse de 'nde yargılanacaklar.



'HÂKİM HUKUK DERSİ VERDİ'

S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Söke Sulh Ceza Hâkimliği, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'Yeni soruşturma numarası açma. Eksikleri topla ve dosyayı bana gönder' demiştir.



Kararda basit şüphe olması durumunda dahi iddianamenin düzenlenerek dava açılması hususunda 'deki hükümleri dayanak göstermek suretiyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi vermiştir" dedi.

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