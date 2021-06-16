CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay sarhoşken polise saldırdı! İşte o görüntüler
Aydın'da kendisinden iş istemeye gelen S.T.'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği bir restoranda saldırıya uğradı. Kavga ile birlikte restoran karıştı. Sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine geldi. Karmaşanın yaşandığı esnada sarhoş olduğu görülen CHP'li Başkan Atabay, görevini yapmaya çalışan polise saldırdı. O skandal anlar restoran kamerasına işte böyle yansıdı.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya karıştı.
İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı.
CHP'Lİ BAŞKAN ATABAY SARHOŞKEN POLİSE SALDIRDI
Restoranın karışması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, sarhoş olduğu belirtilen Atabay'ın görevini yapan polislere saldırdığı görüldü.
SKANDAL OLAY SONRA DARP RAPORU ALDILAR
Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip; baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.
Başkan Atabay yaptığı açıklamada, ruhsatsız bir oteli önceki gün mühürlemeleri nedeniyle bu saldırının gerçekleştirildiğini söyleyerek, kanunlar doğrultusunda işlemlerini sürdüreceklerini, ilçe halkının hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.
SOLUĞU ADLİYEDE ALDILAR
Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi de Didim'de yakaladı.
Olayla ilgili, Başkan Atabay'ın bahsettiği mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. (45) da bu sabah Didim'de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet O.'nun sorgusunun sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili daha önce yakalanan oğlu İhsan O. (20), ağabeyi Mahmut O. (56) ile Yusuf Caner Ö. (20), Bilal D.( 24), Fatih Ö. (45) ve Ali S. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TACİZ VE TECAVÜZ OLAYI
Belediye Başkanı Atabay, dün yaptığı açıklamada, mühürlenen otelle ilgili dava süreci devam ederken Ahmet O.'nun bir otel çıkışında Hadi Ö. ve Süleyman Ö. kardeşler ile görüntülendiğine dikkati çekerek, kendisinin internet medyası üzerinden karalanmaya çalışıldığını belirtti.Hakkında daha önce de bazı asılsız iddiaların ortaya atıldığını savunan Belediye Başkanı Atabay, "Taciz ve tecavüz meselesini üzerimize atmaya çalıştılar. Bizi halkın arasında itibarsızlaştırmaya küçük düşürmeye uğraştılar. Hadi Ö ve Süleyman Ö. kardeşlerle çok büyük bir komplo kuruyorlar. Didim halkı buna itibar etmedi, yanımızda durdu" ifadelerini kullandı.
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