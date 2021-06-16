CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay sarhoşken polise saldırdı! İşte o görüntüler

SOLUĞU ADLİYEDE ALDILAR

Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi de Didim'de yakaladı.

Olayla ilgili, Başkan Atabay'ın bahsettiği mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet O. (45) da bu sabah Didim'de polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet O.'nun sorgusunun sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili daha önce yakalanan oğlu İhsan O. (20), ağabeyi Mahmut O. (56) ile Yusuf Caner Ö. (20), Bilal D.( 24), Fatih Ö. (45) ve Ali S. (32) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.