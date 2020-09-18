Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın tecavüz iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Atabay’ın CHP’li iş adamına ait bir şirkete para aktardı tecavüz çiftliğinin sahibine ait akaryakıt istasyonuna ise usulsüz LPG ruhsatı verdiği belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz iddiasına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Atabay'ın CHP'li iş adamına ait bir şirkete para aktardı tecavüz çiftliğinin sahibine ait akaryakıt istasyonuna ise usulsüz LPG ruhsatı verdiği belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Atabay CHP'li iş adamının şirketine 2 milyon TL aktardı. Tecavüz çiftliğinin sahibine ait usulsüz ruhsat verdi. Öte yandan çiftliğin 20 dönümlük zeytinliğini belediye ekiplerine temizlettiği içerisindeki yürüyüş yollarına ise parke taşı döşettiği belirlendi.

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile belediye şirketi DİBEL Müdürü Öner Ç.'nin, meclis üyesi Ali Ç.'nin çiftliğinde, alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz ettiği öne sürülen S.T.'ye, emniyette fotoğraf üzerinden teşhis yaptırıldığı sırada trajik anlar yaşandığı ortaya çıktı. Bilgisayardan kendisine gösterilen olayla ilgili ve ilgisiz 14 farklı kişinin fotoğrafına bakan S.T.'nin aradan 5 yıl geçmesine rağmen, Atabay, Öner Ç., Ali Ç. ve tecavüzü izleyen başkan yardımcısı Öznur G.'yi teşhis etti öğrenildi. Mağdur kadının, Öner Ç.'nin fotoğrafını gördüğünde ise, "En büyük pislik buydu" dedikten sonra baygınlık geçirdiği bildirildi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ise Atabay'ın hala ifadeye çağrılmaması dikkat çekti.



İFADEYE NEDEN ÇAĞRILMADI

Mağdur S.T.'nin avukatı Murat Sultansu, "Soruşturma 14 Eylül pazartesi günü başlatıldı. Aradan 4 gün geçti. Başkan Atabay'ın ifadeye çağrılmaması düşündürücü. Adalete güveniyoruz. Ancak 4 gün geçmesine rağmen tecavüz iddiasıyla hakkında şikayet bulunan bir kişinin hala ifadeye çağrılmamış olması bizi çok düşündürüyor. Bu anlamda Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Gereğinin en kısa sürede yapılacağını umuyorum" dedi.

ATABAY'IN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR



1- CHP'LİLERİN ŞİRKETİNE 2.5 MİLYONLUK İŞ

Tecavüz skandalının odağındaki isim olan CHP'li Başkan Ahmet Deniz Atabay'ın Didim'deki yasa dışı işleri de tek tek ortaya çıkıyor. 30 Mart 2014'teki seçimlerde CHP'den başkan olan Atabay'ın ilk icraatı yandaşlarına ihale vermek oldu. O dönemde CHP İlçe Başkanı Gökmen Karataş'ın akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Adnan Abacı ve CHP Didim İlçe Gençlik Kolları Başkanı Caner Kaymak, yine Gençlik Kolları üyesi Aşkın Atlı adına 12 Mayıs 2014'te Kip A.Ş. şirketi kuruldu. Hiç iş deneyimi olmayan firma doğrudan temin yolu belediyeden 2.5 milyon liralık iş aldı.



2- FETÖ İMAMINA PARA YAĞDIRDI

Belediye, 2015'te ise bu kez FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın kurduğu YEKÜD Derneği ve Vizyon Yayıncılık şirketinden 159 bin 940 lira ödeyerek, "İdari ve mali sürdürülebilirlik kapsamında mali danışmanlık" hizmeti aldı. Şirketin, aynı hizmeti Çanakkale Belediyesi'ne ise sadece 46 bin 500 lira karşılığında verdiği ortaya çıktı. Karaaslan'ın hesabına, 13 Haziran 2016'da 10 bin, 20 Haziran 2016'da 20 bin, 27 Haziran 2016'da da 28 bin lira yatırıldığı tespit edildi.



3- ÇÖPLERİ, 3 KAT FAZLA FİYATA TOPLATTI

Belediye, 16 mahallede katı atıkların toplanması ihalesini de 25 Ocak 2016'da bir yıl süreyle, ALTAŞ A.Ş. firmasına, 11 milyon 426 bin liraya verdi. Aydın Efeler Belediyesi ise aynı dönemde 82 mahallede katı atıkların toplanması ihalesini 3 yıllığına 34 milyon 482 bin liraya EGE TEM A.Ş.'ye verdi. Didim'de çöp toplama işinin nüfusu 3 kat daha fazla olan Efeler ilçesi ile neredeyse aynı fiyata verildiği ve Didim Belediyesi'nin kamunun parasını nasıl çarçur ettiği ortaya çıktı.



CHP'Lİ BAŞKANA TECAVÜZ SORGUSU MÜFETTİŞLERE 1.5 SAAT İFADE VERDİ

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nca olayı araştırmak üzere görevlendirilen iki mülkiye müfettişi, CHP'li Atabay'ın ifadesini aldı. Türkiye'yi skandal sonrası İçişleri Bakanlığı olayı araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirmişti. Müfettişler ilk iş olarak mağdur kadının ifadesini almıştı. Mağdur kadın yaşadıklarını detaylarıyla anlatmıştı. Edinilen bilgiye göre, bir haftadır olayla ilgili titiz bir araştırma yapan müfettişler geçtiğimiz Salı günü saat 14:00'te tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in ifadesini aldı. İfadenin Didim Kaymakamlık binasında müfettişlere tahsis edilen odada alındığı öğrenildi. İfadenin yaklaşık 1.5 saat sürdüğü ve tutanak altına alındığı kaydedildi.