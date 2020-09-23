CHP'li tecavüzcü başkan Ahmet Deniz Atabay'ın ifadesi ortaya çıktı







KAN ÖRNEĞİ ALINMALI

Belediye Başkanı Atabay'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alınarak uyuşturucu testi yapılmasını isteyen avukat Sultansu "Belediye Başkanı artık eylemi kabul ediyor fakat kadının farklı olduğunu ifade ediyor. Müvekkilimi inkar ederek, hatta üye olduğu dernekleri ve partiyi kendine göre açıklayarak başta savcılık üzere adli makamları yanıltmaya ve dikkatlerini dağıtmaya çalışıyor. Tecavüz suçlamasının gerçek failleri müvekkilimin teşhiste de bulunduğu kişilerdir ve ivedi bir şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

Sabah