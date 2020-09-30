CHP'li Ahmet Deniz Atabay yine olay oldu! Medusa'nın değil sevgilisinin heykelini yaptırmış

Vatandaşlardan, ilçede aşçılık yapan 55 yaşındaki Kemal Aktaş şunları söyledi: Başkan Atabay heykeli 2018'de Altınkum Yalı Caddesi'ne dikti. Bu kadın kesinlikle Medusa değil. Velev ki Medusa olsa orada ne işi var? CHP'li Belediyeler Atatürk'ün heykelini yaparlar. Atatürk'e karşı bir alerjisi varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da kendi heykelini dikse daha mantıklı olurdu. Billboardlara da zaten hep kendi fotoğrafını koyuyor. Başkanın herhangi bir icraatı da yok. Yaptırdığı heykel de hiç olmamış. Çünkü hiç kimse o heykeli Medusa'ya benzetemiyor. Medusa'yı görmek isteyenlerin Apollon Tapınağı'na gidiyor.