17 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Ahmet Deniz Atabay'ın ifadesi alındı

CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Ahmet Deniz Atabay'ın ifadesi alındı

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, 'li Başkanı Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nca olayı araştırmak üzere görevlendirilen 2 Mülkiye Müfettişi, CHP’li Başkan’ın ifadesini aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
ABONE OL
CHP'li belediyede tecavüz skandalı! Ahmet Deniz Atabay'ın ifadesi alındı

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına CHP'li Meclis Üyeleri Öner Çiçek ile Ali Çağlar ile birlikte bir çiftlik evinde tecavüz ettiği iddia edilmişti. Bu anların da kamera kaydına alındığı ileri sürülmüştü.

Türkiye'yi sarsan iddialar sonrası İçişleri Bakanlığı olayı araştırmak üzere 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri ilk iş olarak mağdur kadının ifadesini almıştı. Mağdur kadın yaşadıklarını detaylarıyla anlatmıştı.

CHP'Lİ BAŞKANIN İFADESİ ALINDI
Edinilen bilgiye göre, bir haftadır olayla ilgili titiz bir araştırma yapan müfettişler geçtiğimiz Salı günü saat 14:00'te tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in ifadesini aldı. İfadenin Didim Kaymakamlık binasında müfettişlere tahsis edilen odada alındığı öğrenildi. İfadenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve tutanak altına alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?
Bilindiği gibi dehşeti yaşayan kadın, Didim Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu ardından Başsavcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde S.T. isimli mağdur kadın, şüphelileri teşhis etmek için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gitmişti. Normal şartlarda canlı teşhis yapılması gerekirken S.T.'nin şüpheliler Atabay, Çiçek ve Çağlar'ı fotoğraf üzerinden teşhis etmesi istenmiş, S.T. de şüphelileri fotoğraf üzerinden tek tek teşhis etmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Dün ise önemli bir gelişme yaşanmış, Aydın Didim Sosyal Hizmetler Müdürü, S.T.'nin avukatı Murat Sultansu'ya ulaşarak mağdura destek verileceğini belirtmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın soruşturmaya dahil olacağı ve mağdur kadını koruma altına alacağı öğrenilmişti.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın dosyası kabarık! CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY'IN DOSYASI KABARIK!
CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabeye yönelik tecavüz iddiasında yeni gelişme! Aile Bakanlığı devreye girdi CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABEY'E YÖNELİK TECAVÜZ İDDİASINDA YENİ GELİŞME! AİLE BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ
CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabayın dehşet evi görüntülendi CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY'IN DEHŞET EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve ekibi hakkında flaş iddia: Mağdur kadınlara tecavüz ediyordu CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY VE EKİBİ HAKKINDA FLAŞ İDDİA: MAĞDUR KADINLARA TECAVÜZ EDİYORDU
Didim Belediyesinde cinsel saldırı skandalı! Mağdur kadının ifadesi ortaya çıktı DİDİM BELEDİYESİ'NDE CİNSEL SALDIRI SKANDALI! MAĞDUR KADININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Didim Belediyesindeki cinsel istismara suç duyurusu! Mağdur kadın ve avukatı A Haberde DİDİM BELEDİYESİ'NDEKİ CİNSEL İSTİSMARA SUÇ DUYURUSU! MAĞDUR KADIN VE AVUKATI A HABER'DE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA