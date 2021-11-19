CHP’li Bandırma Belediyesinin eğitim destek evinde taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı

Tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi. Sevan S.'nin o dönem Eğitim Destek Evi'nde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlik yaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi.