CHP'li Bandırma Belediyesinin eğitim destek evinde taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı
CHP'de taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Mide bulandıran olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S.'nin ifadesi ortaya çıktı.
Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir utanç verici olay daha yaşandı.
Balıkesir'de CHP'li Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Bandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatör olarak görev yapan Sevan S.'nin, 3 yıl önce Eğitim ve Destek Evi'nde eğitim gören 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Skandal olay, anne M.K.'nın şu an 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.
Kızıyla konuşan M.K., kızının cinsel tacize uğradığını öğrenince şikayette bulundu. Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zaman zaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarına izin verdiğini öne sürdü.
Tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi. Sevan S.'nin o dönem Eğitim Destek Evi'nde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlik yaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi.
Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Sevan S., "Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iki kız öğrenciye eğitim gördükleri okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LOL Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? LOL Arcane 2. sezon olacak mı, var mı?
- Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? İşte hayatı...
- Ankara Keçiören doğalgaz patlaması son dakika: Doğalgaz patlaması neden, nasıl olur? Doğalgaz sıkışması neden olur?
- Yalnız Kurt dizisi ihtişamıyla geliyor! "Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur" İlk fragman tozu dumana kattı...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...
- Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...
- Adalet Bakanlığı 5 yıl ceza indirimi olacak mı, var mı? 5. Yargı Paketi'nde neler var? İşte son dakika açıklaması...
- Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...
- SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...
- Derbi nefes kesecek! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?
- Son açıklama dikkat çekti! Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak 2022? Emekli ve memur maaş zammı için detaylar...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Aralık ayı FED faiz kararı nasıl olacak?