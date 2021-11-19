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CHP'li Bandırma Belediyesinin eğitim destek evinde taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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CHP’li Bandırma Belediyesinin eğitim destek evinde taciz! Sapığın ifadesi ortaya çıktı

CHP'de taciz ve cinsel istismar skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Mide bulandıran olayın son durağı CHP'li Bandırma Belediyesi oldu. 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Bandırma'da Belediye Eğitim Destek Evi Koordinatörü Sevan S.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de bir utanç verici olay daha yaşandı.

Balıkesir'de CHP'li Bandırma Belediyesi'ne bağlı Eğitim Destek Evi koordinatörü Sevan S., 14 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Bandırma Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Destek Evi'nde Koordinatör olarak görev yapan Sevan S.'nin, 3 yıl önce Eğitim ve Destek Evi'nde eğitim gören 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Skandal olay, anne M.K.'nın şu an 17 yaşında olan kızının sürekli Bandırma Belediyesi Eğitim Destek Evi'nden tanıdığı Sevan S. nin evine ders çalışma bahanesiyle gitmesinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

Kızıyla konuşan M.K., kızının cinsel tacize uğradığını öğrenince şikayette bulundu. Sevan S. ise ifadesinde, öğrencilere zaman zaman maddi yardımda bulunduğunu, mahcup olmamak için evinde temizlik yapmalarına izin verdiğini öne sürdü.

Tacize uğrayan kız çocuğu ile Balıkesir Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) yapılan görüşmede başka bir arkadaşının daha Sevan S.'nin evine gittiğini söylemesi üzerine soruşturma daha da genişletildi. Sevan S.'nin o dönem Eğitim Destek Evi'nde öğrenim gören bazı kız çocuklarını temizlik yaptırmak için eve çağırdığı ve istismar ettiği iddia edildi.

Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Sevan S., "Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iki kız öğrenciye eğitim gördükleri okullarda rehber öğretmenler aracılığıyla gerekli psikolojik destek verilmeye başlandı.

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