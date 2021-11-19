Kandil ne diyorsa o! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener iyice ipleri kaptırdı!

Toplantı sonrasında, iki partinin ekonomi kurmayları ile değerlendirme yapıldığını söyleyen genel başkanlar erken seçim arzusunu dile getirdi. Akşener de erken seçim konusunda Kandil-CHP ile aynı paralelde buluştu. Siyasi çevrelerde yapılan değerlendirmelerde, Kılıçdaroğlu ile Akşener'in erken seçim talebinin, PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın açıklamasıyla örtüştüğü hatırlatılarak bu meselenin yeniden gündeme getirilmesinin, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin tehditvari baskısı ile ilgili olduğu vurgulandı.