İBB Şehir Tiyatroları'nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın hakkında karar çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşanan taciz skandalında karar çıktı. Meslektaşları Nazife Aksoy ile Mana Alkoy’u taciz ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Uğur Arda Aydın’ın “cinsel saldırı” suçundan 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Sinirli bir şekilde duruşma salonundan çıkan sanık Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın muhabire, “Çekil şuradan” diyerek tekme attı.
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Nazife Aksoy ve Mana Alkoy ile sanık Uğur Arda Aydın avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.
Nazife Aksoy'un oyuncu eşi Bekir Aksoy'da duruşmada eşine destek oldu. Duruşmada mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Nazife Aksoy, "Ben 1.5 yaşındaki çocuğumu nereye bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile halimle pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez" dedi.
"BÜYÜK BASKI ALTINDA BULUNUYORUM"
Sanığın cezalandırılmasını isteyen Aksoy, "Bu hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor" dedi. Müşteki Mana Alkoy ise, hala şehir tiyatrosunda çalıştığını söyleyerek, "Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayette bulunmadım" dedi.
"HİÇ KİMSEYE İSTEĞİ DIŞINDA DOKUNMADIM"
Müştekilerin ardından mütalaaya karşı diyeceği sorulan sanık Uğur Arda Aydın ise böyle bir olay nedeniyle savunma yapmaktan utandığını söyleyerek, "Müşteki Nazife ile olayın olduğunu iddia ettiği tarihten sonra pek çok oyunda beraber oynadık. Madem ben böyle bir eylemde bulunmuşum bu durum nasıl gerçekleşti. Nazife'nin bana böyle bir suçlama yöneltmesinin asıl sebebi, oyuna gelmediği için tutulan raporu etkisiz hale getirip, tiyatroya geri dönmek amacıyla işe iade davası açmak istemesi" dedi. 20 yıldır tiyatroda olduğunu ve sayısız oyunda oynadığını söyleyen sanık Aydın, "Her bir görevi layıkıyla yerine getirdim. Şimdiye kadar hiç kimseye isteği dışında dokunmuşluğum yoktur. Hal böyleyken bana böyle bir suçlama yöneltilmesinden hicap duyuyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
KADIN GAZETECİYE TEKME ATTI
Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Uğur Arda Aydın'ı, "cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada erteleme uygulanmadı. Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonundan sinirli bir şekilde çıkan sanık Aydın, kendisini görüntülemek isteyen kadın bir muhabire, "Çekil şuradan" diyerek tekme ve omuz attı.
"GEREKLİ ADIMLARIN ATILACAĞINA İNANCIM TAMDIR"
Duruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapan Mana Alkoy Nazife Aksoy'dan güç alarak başka kadınların da tacize uğramaması için şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Çünkü artık biliyordum ki şikayetçi olmazsak sanık Uğur Arda Aydın 'nasılsa bana hiçbir şey olmuyor' diyerek tacizlerine devam edecekti. Bundan sonraki süreçte 107 yıllık saygın bir tiyatro kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurumun adını lekeleyen, bu kişi hakkında gerekli adımları atacağına dair inancım tamdır" dedi.
"NE YAPACAKLARINI MERAK EDİYORUM"
Nazife Aksoy ise 2 senedir mesleği olan oyunculuktan uzak olduğunu belirterek, "Ben bize yapılanlardan dolayı her gün kabuslar görürken, en sonunda tek kişilik bir oyunla İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir tiyatroları tarafından ödüllendirilen aslında çok kişilik bir tiyatro ayıbı izliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız, yöneticileri ve onların denetiminde olan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeninin kendi bünyelerinde yaşanan yüz kızartıcı bir eylem ve davanın uyandırdığı infial ile ilgili sessizliklerinin açılması için yapacaklarını merak ediyorum" dedi. Nazife Aksoy'un oyuncu eşi Bekir Aksoy da, "Ben bu iki şerefli kadının yanındayım, her zaman da olacağım ve inşallah çoğalacaklar ve inşallah bu ayrık otları aramızdan ayrılacaklar" dedi.
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