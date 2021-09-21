İBB Şehir Tiyatroları’nda taciz skandalı! Uğur Arda Aydın hakkında karar çıktı

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler Nazife Aksoy ve Mana Alkoy ile sanık Uğur Arda Aydın avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Nazife Aksoy'un oyuncu eşi Bekir Aksoy'da duruşmada eşine destek oldu. Duruşmada mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Nazife Aksoy, "Ben 1.5 yaşındaki çocuğumu nereye bırakacağımı düşünerek her seferinde duruşmalara katılıyorum. Hamile halimle pek çok kez ifade verdim. Hiçbir kadın bu sıkıntıları göze alarak, böyle ağır bir şey için buraya gelmek istemez" dedi.

"BÜYÜK BASKI ALTINDA BULUNUYORUM"

Sanığın cezalandırılmasını isteyen Aksoy, "Bu hiç kolay değil ne yaşadığımı ben biliyorum. Bana bunu yaşatan da ne yaşattığını çok iyi biliyor" dedi. Müşteki Mana Alkoy ise, hala şehir tiyatrosunda çalıştığını söyleyerek, "Büyük bir baskı altında bulunuyorum. Uzun bir süre işimi kaybetme korkusuyla şikayette bulunmadım" dedi.