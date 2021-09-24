CHP’deki taciz skandalında flaş gelişme: Bana da cinsel içerikli sözler sarf edip teklifte bulundu

İddiaya göre İstanbul Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A. ve zanlı G.Ö.A. 21 Mart 2020'de G.Ö.A.'nın kullandığı araçla beraber Ümraniye Dudullu Tepesi'ne giderek oradaki bir banka oturup konuşmaya başladı. Konuşma bittikten sonra geri dönmek için araca bindikleri sırada G.Ö.A., askerden yeni geldiğini belirterek sözlü şekilde genç kızı taciz etmeye ve genç kızın rızası olmadan ona sarılıp öpmeye başladı. D.A. ise G.Ö.A.'yı iterek kendinden uzaklaştırdı. Olayın ardından genç kızın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 sene kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen dava duruşmasına müşteki D.A., sanık G.Ö.A. ve taraf avukatları katılırken dosyada ismi geçen bir kaç tanık da mahkeme salonunda ifade verdi.