CHP’deki taciz skandalında flaş gelişme: Bana da cinsel içerikli sözler sarf edip teklifte bulundu
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nın D.A. (20) adlı genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktığı davanın 3. celsesi bugün görüldü. Mahkemede dosyada ismi geçen şahitlerden bir kısmının dinlenmesinin akabinde şahitlerin de ifadesinin alınması için davet mektubu çıkartılmasına karar veren hakim, davayı erteledi.
İddiaya göre İstanbul Ümraniye'de 20 yaşındaki D.A. ve zanlı G.Ö.A. 21 Mart 2020'de G.Ö.A.'nın kullandığı araçla beraber Ümraniye Dudullu Tepesi'ne giderek oradaki bir banka oturup konuşmaya başladı. Konuşma bittikten sonra geri dönmek için araca bindikleri sırada G.Ö.A., askerden yeni geldiğini belirterek sözlü şekilde genç kızı taciz etmeye ve genç kızın rızası olmadan ona sarılıp öpmeye başladı. D.A. ise G.Ö.A.'yı iterek kendinden uzaklaştırdı. Olayın ardından genç kızın şikayeti üzerine G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 sene kadar hapis talebiyle dava açıldı.
İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen dava duruşmasına müşteki D.A., sanık G.Ö.A. ve taraf avukatları katılırken dosyada ismi geçen bir kaç tanık da mahkeme salonunda ifade verdi.
"ACABA MI DİYE DÜŞÜNDÜM"
Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan M.A., olay günü siyasi partinin işleri için toplandıklarını belirtirken söz konusu olaya birebir şahit olmadığını ve müştekinin kendisini arayarak olayı anlattığını söyledi. İfadesinin devamında ise tanık, 'Müştekiyle yaptığım telefon görüşmesi sonrası sanığın zaman zaman bana da yakın davrandığını, elini omzuma attığını düşünerek rahatsızlık duydum ve acaba mı diye düşündüm fakat sonrasında sanıkla görüştüm ve arkadaşlığım devam etti.' dedi.
ÜZERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Tanık olarak dinlenen G.U., söz konusu olayı kendisine müştekinin anlattığını, müştekinin söyledikleri dışında bir olayın yaşanıp yaşanmadığını bilmediğini ve müştekinin iddialarını duyduğunda sanık hakkında hiçbir kanıtı olmadığını fakat müştekinin iddialarına hiç şaşırmadığını söyledi. Aynı zamanda tanık G.U., ifadesinde o dönem parti içinde bu olayların konuşulduğu, 'G.Ö.A., D.A.'dan özür dilesin, bu olay burada kapansın' şeklinde laflar sarf edildiğini belirtti.
"SANIK BANA DA CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SARFEDİP TEKLİFTE BULUNMUŞTU"
Olayı partiden bir arkadaşının kendisini aramasıyla öğrendiğini belirten tanık T.G. ise ifadesinde 'Bu olayı duyunca sanığın böyle bir olayı gerçekleştirebileceğini düşündüm. Çünkü sanık, 2020 Mart ayında bana da cinsel içerikli sözler sarf edip teklifte bulunmuştu. Bu yüzden yapabileceğini düşündüm. Ben müştekiyle aynı gün gelerek şikayetçi oldum fakat benim dosyama takipsizlik kararı verildi. Ben müştekinin olayını duyduktan sonra sanığın eylemlerine devam ettiğini düşünerek şikayetçi olmuştum' şeklinde konuştu.
DAVA İLERİ BİR TARİHE ALINDI
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, dosyada adı geçen diğer tanıların da davet mektubu çıkartılmasına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.
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