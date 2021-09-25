CHP'den tacize koruma kalkanı! Genç kız sesi titreyerek isyan etti
CHP İstanbul Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.'nın 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın 4. celsesi dün görüldü. Mahkemede ifade veren cinsel saldırı mağduru D.A., bir tanığın “siyasi olay” ifadesine sinirlendi. Sesi titreyen D.A., “Ben siyasi bir olay için namusumu ortaya koymam” diyerek tepki gösterdi.
Duruşmaya sanık G.Ö.A. katılmazken müşteki D.A. ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Dava dosyasında adı geçen 3 tanığın dinlendiği duruşmada gergin anlar yaşandı.
Tanık E.K. beyanında olaydan haberdar olduğunu, hesap sormak istediğinde ise müştekinin 'Olayı yalanlar, ben sıkıntıya düşerim' diyerek buna izin vermediğini anlattı. 1 ay sonra ise sanıkla buluştuğunu ve olayı kapattığını söylediğini iddia etti. Tanık, S.S. ise sanık ve müştekiyi siyasi partiden tanıdığını belirterek sanık ve müşteki arasında siyasi parti içinde fikir ayrılıkları olduğunu söyledi.
Sanığın sözleri sonrası konuşan D.A. ise bunun tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Sesi titreyen müşteki D.A., "Namus bu kadar kolay bir kavram mı, ben siyasi bir olay için namusumu ortaya koymam" sözlerini sarf ederek gözyaşlarına hâkim olamadı. Bu sırada tanık E.K'nin müştekinin yüzüne bakarak kafa sallaması ise müşteki avukatının dikkatinden kaçmadı.
Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı ise söz alarak "Müşteki konuştuğu sırada tanığın müştekiye bakarak kafasını salladığını görülmüştür" dedi. Duruşma sonu mahkeme davayı erteleme kararı aldı. İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, iddiaya göre CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı şüpheli G.Ö.A., 20 yaşındaki D.A.'yı sözlü ve fiili olarak taciz etti. G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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