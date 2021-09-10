Başkan Erdoğan’dan CHP’ye gönderme: Taciz ve tecavüzün kol gezdiği partilerin derdi insan değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampına bir videomesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

AK Parti Kadın Kollarımızın değerli mensupları, kıymetli hanım kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kadın Kolları Başkanlığımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyeleri ile İl Başkanları için düzenlediği Eğitim ve İstişare Toplantısının teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda kadın kollarımızın bünyesinde her kademede görev alan, sorumluluk üstlenen, çalışmalara bilfiil iştirak eden tüm hanım kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu arkadaşlarımız arasında darı bekaya irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son kongrelerimizde yeni görev üstlenen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

CHP'YE GÖNDERME

CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarına gönderme yapan Başkan Erdoğan, "Taciz ve tecavüzün kol gezdiği partilerin derdi insan değildir" ifadelerini kullandı.