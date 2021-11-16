CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç’ten önce taciz sonra tehdit

BASKI SONUCU İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Mağdur ve tanıkla görüşen jandarma, ifadelerini değiştirmek istemediklerini tespit edince, iki olayla ilgili de tutanak tuttu. Baskılara daha fazla dayanamayan mağdur kadın ve tanık ise bir hafta sonra ifadelerini değiştirdi. Ancak savcılık, mağdurlar şikayetini geri çekse de suç şikayete tabi olmadığı için davayı açtı.