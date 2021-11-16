Ümit Özdağ'dan 10 Kasım'da bir vatandaşa saygı duruşu dayağı atan zorbaya ziyaret
Faşist söylemleriyle türlü skandallara imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ skandallarına bir yenisini ekledi. Özdağ, Kapalıçarşı'da Atatürk'ün vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunda yürümeye devam eden kişiyi döven esnafla buluştu. Özdağ, "O gün gelip kendisini ve Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Özdağ, Kapalıçarşı'yı gezerek Suriyelilerin Türkiye'den gönderilmesi için imza topladı.
Özdağ daha sonra 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda durmayan kişiyi döven Cemil Şaer isimli esnafa tebrik ziyaretinde bulundu.
"KARDEŞİM SENİ TEBRİK EDİYORUM"
Özdağ, "10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Atatürk'e yapılan saygı duruşu esnasında terbiyesiz bir adam yürüdü ve işte buna tepkiyi yanımdaki genç kardeşim verdi. Onun verdiği tepkiyle birlikte bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini ve Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik ediyorum" dedi.
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