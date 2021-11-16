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Şehit babası İbrahim Taşdemir'den Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Şehit babası İbrahim Taşdemir’den Kılıçdaroğlu’na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun

Son dakika haberine göre: Terörün siyasi ayağı HDP'yi küstürmemek için tezkereye 'hayır' diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamalarına tepkiler peş peşe geliyor. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında videolu bir açıklama yaparak helalleşme yoluna çıktığını açıklamış, helalleşme kararı aldığını belirtmişti.

Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var.

Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" demişti.

BENİMLE HELALLEŞ ÖYLE Mİ?
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekât polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

SANA HAKKIMIZ ZEHİR ZIKKIM OLSUN

İzmir Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii'nde görev yapan şehit babası İbrahim Taşdemir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun helalleşme videosunu alıntılayarak şunları yazdı: "Şehid babası olarak İzmir'deki evime iki yıl su verme, sonra su saatini de 2 km uzağa koydur, Oğlumun katillerine bakanlık vermeyi düşün, her hayırlı hizmete karşı çık, sonra da benimle helalleş öyle mi? Sana hakkımız zehir zıkkım olsun! #HaramOlsunKılıcdaroğlu!"

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