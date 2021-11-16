Şehit babası İbrahim Taşdemir’den Kılıçdaroğlu’na helalleşme tepkisi: Sana hakkımız zehir zıkkım olsun

SANA HAKKIMIZ ZEHİR ZIKKIM OLSUN

İzmir Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii'nde görev yapan şehit babası İbrahim Taşdemir sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun helalleşme videosunu alıntılayarak şunları yazdı: "Şehid babası olarak İzmir'deki evime iki yıl su verme, sonra su saatini de 2 km uzağa koydur, Oğlumun katillerine bakanlık vermeyi düşün, her hayırlı hizmete karşı çık, sonra da benimle helalleş öyle mi? Sana hakkımız zehir zıkkım olsun! #HaramOlsunKılıcdaroğlu!"