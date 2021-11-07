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Her şeyin bir sınırı var! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok: Artık nasıl ‘Ben sizin bacınızım’ diyeceksiniz Meral Hanım?

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Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Her şeyin bir sınırı var! Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok: Artık nasıl ‘Ben sizin bacınızım’ diyeceksiniz Meral Hanım?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Ama her şeyin bir sınırı var Meral Hanım... Bugüne kadar merak ettiğimiz sebeplerle koruduğunuz, kolladığınız, ödüllendirdiğiniz safra fena kokmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Artık nasıl 'Ben sizin bacınızım' diyeceksiniz Meral Hanım?" başlıklı yazısının ilgili kısmı:

Kaçak diktiği binalar ortaya çıktı, yıkıldı, ses etmediniz...
Batırdığı usulsüz kredileri patladı, gazeteler günlerce yazdı, oralı olmadınız...
Adamlarına işini yapan gazetecileri dövdürdü, burunlarını kırdırdı, gıkınızı çıkarmadınız...
Sosyal medyada, Whatsapp mesajlarında bir trol gibi insanlara küfürlerle, hakaretlerle, tehditlerle saldırdı, görmezden geldiniz.
Devletin kendisine tahsis ettiği çakarlı aracını, emniyet şeridinde Tiktok partisi yapsınlar diye çocuklarına verdi, güldünüz geçtiniz...
Hatta tuttunuz, FETÖ'nün medya imamları tutuklanırken "Onlar teröristse ben de teröristim" diye çırpınan bu kriptoyu milletvekili listesine koydunuz. Yetmedi partinizin grup başkanvekili seçtiniz.


Burada keselim, zira saymakla bitecek gibi değil cemiyet zararlısının rezaletleri ve Meral Akşener'in suskunlukları...
Ama her şeyin bir sınırı var Meral Hanım...
Bugüne kadar merak ettiğimiz sebeplerle koruduğunuz, kolladığınız, ödüllendirdiğiniz safra fena kokmaya başladı.
Eğer Bingöl mitinginizde bir vatandaşı korumalarıyla köşeye sıkıştırıp "Bacını..." diye iğrenç küfürler ettiği kameralara yansıyan Lütfü Türkkan isimli şahsı bir an önce partinizden göndermezseniz işiniz zor.


Denemesi bedava.
Önümüzdeki il gezinizde yine bu adamı alın yanınıza ve kitleye her zamanki gibi "Ben sizin bacınızım..." diye seslenin...
Görün bakın nasıl "reaksiyon" alıyorsunuz.
Emin olun ki herkesten önce İYİ Partili bacılarınız sizi tefe koyar.

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