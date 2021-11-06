07 Kasım 2021, Pazar
Şehidin annesinden küfürbaz Lütfü Türkkan'a anlamlı yanıt: Hangisi yalan bu mezar mı ölen oğlum mu?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren'in annesi Telli Gümren, "Kaç yıl oldu, hala içimiz yanıyor. Dün Tahir'e yapılanlardan o kadar çok üzüldüm ki sabaha kadar uyuyamadım. Sadece ben değil çocuklarımın hepsi çok üzüldü." dedi. Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşener'e çağrı: "Sizde biraz vicdan varsa, şehit ailesine küfür eden Türkkan'ı partiden atarsınız"
Giriş Tarihi: 06.11.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 16:36
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