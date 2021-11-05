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Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a şehit ailelerinden tepki

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a şehit ailelerinden tepki

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyi olduğunu ifade eden kişiye küfür etmesinin utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Türkkan, "Lütfü Türkkan'ın, Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde 'HDP ile ne yapıyorsunuz?' diyen şehit ağabeyine küfretmesi akıl alır gibi değil. Bu tür davranış içerisinde olanların bu ülkenin değerlerinden bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Bu toprakları vatan yapanlara küfür değil övgü yakışır, kıymet vermek yakışır. Şehit aileleri ve gazileri derinden yaralayan söylemi için vicdanlarımızda mahkum olan bu kişiye edep yahu!..' Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını kanını vermiş olan kıymetli şehitlerimizi, gazilerimizi daima el üstünde tutmak gerekirken bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Türkkandan şehit yakınına küfür
İYİ Parti derhal gereğini yapmalıdır "İYİ PARTİ DERHAL GEREĞİNİ YAPMALIDIR"
Sadece küfretmemiş! Şehit ağabeyi konuştu SADECE KÜFRETMEMİŞ! ŞEHİT AĞABEYİ KONUŞTU
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