Şehit ağabeyine alçak küfürler eden İP'li Lütfü Türkkan'a öfke seli! Sosyal medyadan "istifa" çağrısı
Son dakika haberi... Şehit Aileleri Derneği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretleri kapsamında bir şehit yakınına alçak küfürler eden İP'li Lütfü Türkkan hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan İP'li Türkkan'ın skandal sözlerine maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Şehit ağabeyine küfür eden İP'li Lütfü Türkkan, sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Binlerce kullanıcı "Lütfü Türkkan istifa" etiketiyle iğrenç sözlerin hesabını sordu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e çok ağır şekilde küfür etti. Şehit yakını Tahir Gümren, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yaşananların tüm şehit aileleri ve gazileri hedef aldığını belirten Gümren, '1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce.' diye konuştu. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Siyasilerin sert tepkilerinin ardından, sosyal medyada Lütfü Türkkan istifaya davet edildi. Binlerce kişinin paylaşım yaptığı 'LütfüTürkkanistifa' hashtagi kısa sürede Twitter'da en üst sıralara çıktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: #LÜTFÜTÜRKKANİSTİFA
Türkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca, 'Senin bacını....' şeklinde küfür etmişti. Sosyal medyada bunun üzerine bir hashtag oluşturuldu ve Türkkan istifaya davet edildi. Tepkiler her geçen dakika daha da artarken 'LütfüTürkkanİstifa' hashtagi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.
Ahlaksız küfürü ile şehit ailesini hedef alan Türkkan'a yönelik yapılan eleştiri paylaşımları şöyle:
-Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin... #LütfüTürkkanİstifa
-Şehitler ve aileleri mukaddes emanetlerdir. Kendilerine saygı göstermek gerekir. Bunu yapmayıp bir de küfreden #lütfütürkkanistifa etmeli ve meclisten ihraç edilmelidir.
-Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük. #LütfüTürkkanİstifa
-İP'te Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyebilecek şeref ne arar. #LütfüTürkkanİstifa
-Edepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine "Millet" İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz. @meral_aksener #LütfüTürkkanIstifa
-Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi: "Benim yıllarca içimde olan bir acıydı yani haykırmaktı" Acının en derinini yaşayan insana böyle mi davranılır Lütfü? Tekme at, küfür et, inkâr et, özrü Meral'den dile. Bu rezilliği kimse unutmaz. #LütfüTürkkanİstifa
-Şehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı. #LütfüTürkkanİstifa
-Bu arsız dün şehit abisine küfrettikten sonra yarın milletin meclisinden maaş almamalı. Birazcık şerefin kaldıysa istifa edersin. #LütfüTürkkanİstifa
-Şehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfür eden küfürbaz Lütfü Türkkan istifa etmelidir. #LütfüTürkkanistifa
-Önce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp "Ben küfretmedim o etti" yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk'un gölgesine sığındı. Bu erkek dansöz oynatan adamın rezillikleri yetmedi mi? #LütfüTürkkanİstifa
NE OLMUŞTU!
İYİ Parti'nin gittiği illerdeki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Meral Akşener ile birlikte Bingöl'e giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bir şehit yakınına ağza alınmayacak sözlerle küfretti.
Akşener'in HDP ile yakınlaşmasına tepki gösteren Tahir Kümran isimli şehit yakınını önce koltuğunun altına alarak susturmak isteyen Türkkan, bir süre sora kulağına doğru edepsiz sözler sarf etti. Türkkan'ın bu tutumuna tepkiler ise çığ gibi büyürken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi
TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
BU TWEET NE OLACAK TÜRKKAN?
İYİ Partili Lütfü Türkkan skandal hareketini gün boyu savunmuş, özür videosundan 9 saat önce yaptığı paylaşımda, ''Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız.'' demişti. İYİ Partili Türkkan'ın tornistanı sonrası ''bu tweet ne olacak Türkkan?'' sorusu sosyal medyada dile getirilmeye başlandı.
TÜRKKAN'IN KÜFRETTİĞİ ŞEHİT AĞABEYİ TAHİR GÜMREN YAŞADIKLARINI ANLATTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada tepkisini dile getirdiği için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfrüne maruz kalan Tahir Gümren, "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce." dedi.
Bingöl merkeze bağlı Gözer köyü yaylasında 1997 yılında hayvan otlatırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 14 yaşındaki İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği'nde Türkkan ile bugün yaşadıkları diyaloğu anlattı.
Birkaç gün önce Akşener'in Bingöl'e geleceğini duyduğunu ve yanına gidip bir şey söylemeyi ve dilekçe vermeyi düşündüğünü ama buna izin verilmeyeceğini düşündüğünden bağırdığını anlatan Gümren, şöyle konuştu:
"Galiba yaşadığım herhalde fotomontajdır veyahut ben rüşvet mi almışım, biri beni mi göndermiş ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Öyle paralarımız yok kimse bizi göndersin de bunu yapsın da şunu yapsın. Ben onu bilmiyorum. Hakkari'ye giderken farklısın, İstanbul'a giderken farklısın, İzmir'e giderken farklısın. Terörle kalkıp oturan insanlarsanız ama utanmadan bizden de oy isterseniz. Onu anlamadım. Eğer şerefi, namusu, haysiyeti varsa, özellikle o milletvekiliyim diyen kişi, beni temsil eden sözde varsa erkek gibi çıksın desin, 'Vallahi ben bu adama hakaret ettim.' ben çıkıp bütün Türkiye'den özür dilerim. Eğer erkekse, delikanlıysa, çoluk çocuk sahibiyse, annesi, bacısı, kardeşi varsa kulağımda söylediği o çirkin söz, benim dilim varmıyor. Gerçekten söylemeye dilim varmıyor. Deriz ya, biz namus için yaşarız. Belki ben haykırdım, belki yanımda hasta bir adam, psikolojik sorunu olan bir insan kalkıp bunu söylerdi ama o söz söylenmez. Namus için yaşıyoruz. O sözü bana diyemez ama ben ne yapayım? Çünkü ben tektim, hiçbir şey yapamadım. Biri sağa çekti. Polislere çok teşekkür ediyorum. Bingöl Emniyeti'ne çok teşekkür ederim. Niye? Dediler ki seni buradan çekelim, belli olmaz. Aralarına seni alırlar, yani bir şey yaparlar. Beni çekip götürdüler."
"BENİM YILLARCA İÇİMDE OLAN BİR ACIYDI, YANİ BİR HAYKIRMAKTI"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan hakkında emniyete giderek şikayette bulunduğunu aktaran Gümren, "1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü Bey'e bir sorun da onun kardeşi parçalandı mı? Çuvallarla topladılar mı, doldurdular mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral Hanım'a da şunu söyleyin, sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın galiba böyle yapmazdınız. Meclis'e girerken başka, Şırnak'a giderken başka, Hakkari'ye giderken başka. Eğer orası 'Kürdistan', burası 'Kürdistan' ise asıl nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum. Bunların hepsini artık unuttum. Ne diyeceğimizi artık bilmiyoruz. Benim yıllarca içimde olan bir acıydı, yani bir haykırmaktı." ifadelerini kullandı.
Olayın ardından tek başına kahvede oturduğunu ve kendisine küfür edeni araştırdığını kaydeden Gümren, şöyle konuştu:
"Gittim fotoğrafını tespit ettim ama dedim ki her şey net olsun. Çünkü kameralar vardı. Burası öyle dağ başı bir yer değil dedim. Gideyim de her şey tespitli olsun. Evet, gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Ayakkabıyla bana vurdu halen yarası var. Bunları çektim, hepsi rapordadır. Bana bu hakareti eden şahıs, bir de utanmadan gidip televizyonda diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşısına çıkıp da oy isteyeceksin ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek oy isteyecek. Hepinizi Allah'a bırakıyorum. Ben Türk adaletine güveniyorum. Ben alt tabanda bir vatandaşım, siz ise en üsttesiniz, milletvekilisiniz. Ben yanıma tek bir kişi alabiliyorum. Bingöl Şehit Aileleri Derneğine sırtımı dayıyorum başka kimsem yok. Bir üstte Allah'ım var."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini bir paylaşımından dolayı dava ettiğini dile getiren Gümren, "Kadın (Akşener) benim hakkımda şikayette bulunmuştur. Evet ben tepkimi sosyal medya üzerinden verdim ve cezamı da aldım. Eğer bir genel başkan kalkıp da bir vatandaşa her gün, her biri bir avukatı bir vatandaşa mahkeme açıp da kazanıyorsa yazıklar olsun ona. Bir şey daha söyleyeyim. Sen hiçbir yere giderken yargılanmadan, sorgulanmadan nasıl bir davadır bu. Ben Bingöl'de oturuyorum, mahkemem İstanbul Çağlayan'da olmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Tebligat görmedim. Suç duyurusunda bulundum. Hepsini Allah'a, Türk adaletine havale ediyorum." ifadelerini kullandı.
"TÜRKKAN BİNGÖL HALKINDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Türkkan'ın bu hareketini esefle kınadıklarını söyledi.
Siyasetçilerin, oy istedikleri vatandaşa küfretmemesi gerektiğini vurgulayan Sözen, "Şehit ailelerimiz siyasetin malzemesi, oyuncağı değildir. Şehit ailelerimiz, kendilerine yönelik Türkiye'nin neresinde, kim tarafından hangi şekilde bir haksız uygulama yapılırsa, PKK terör örgütü desteklenirse, PKK terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ilgili destek veren açıklamalar yapan siyasiler olursa bugünkü kardeşimizin yaptığı gibi, iyi niyetli bir şekilde gittikleri her ilde bu tür tepkilerle karşılaşmaları doğaldır. Fakat siyasiler ucuz sözler kullanmamalı." dedi.
Türkkan'ın sözlerinin büyük tepkiye yol açtığını ifade eden Sözen, "Lütfü Türkkan, özrü kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle Türkiye'deki bütün şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelidir. Bu küfür sadece bugün burada bu kardeşimiz nezdinde yapılmamıştır, Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize, gazilerimize ve bütün Bingöl halkına yapılmıştır." diye konuştu.
Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan bu küfrün sadece şehit ailesine değil bütün Bingöl'e yönelik olduğunu belirten Tan, pazartesi günü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ'DEN İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A İSTİFA ÇAĞRISI
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ı hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümre'nin kardeşi Tahir Gümren'e ettiği küfürden dolayı milletvekilliğinden istifaya davet etti.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, 1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümre'nin kardeşi Tahir Gümre'ne Bingöl ziyareti esnasında küfür eden İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden istifaya davet etti.
Dernek adına basın açıklaması yapan Genel Başkan Mustafa Işık, Türkkan'ın davranışı kınadıklarını belirterek, "1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümre'nin kardeşine İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan küfrü; şiddet, nefret ve esefle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik, beraberliği için hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin hatıralarına, kıymetli emanetlerine hakaret edenleri yüce milletimizin asla unutmaz. Şehit kanlarıyla kurulan Gazi meclisimizde teröre destek verenlerle, şehit ailelerine ve gazilere hakaret eden hiçbir parti ve milletvekilini istemiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak eli kanlı terör örgütlerine destek verenler, iş tutanlar karşılarında bizleri bulacaklardır. Miletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Işık ayrıca, yurt genelinde bulunan 46 şube ile 38 temsilcinin konuyla ilgili eş zamanlı basın açıklaması yapacağını belirtti.
15 TEMMUZ VATAN ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI KILINÇ'TAN İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A TEPKİ:
15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, milletvekilliğinden istifa etmesini ve özür dilemesini istedi.
Kılınç, yaptığı açıklamada, annelerini, babalarını, eşlerini, çocuklarını bırakıp şehadete koşan yiğitlerin, devletin ve milletin birlik ve beraberliği için can verdiğini belirtti.
Türkkan'ın daha önce de Mardin Derik Kaymakamıyken şehit edilen Muhammet Fatih Safıtürk'ün babası Asım Safıtürk'e yönelik TBMM içerisinde küçük görme, aşağılama ve hakaret suçunu işlediğini savunan Kılınç, milletvekilinin halen bu topraklar üzerinde huzurlu, mutlu yaşıyor, nefes alıyorsa bunu şehitlere borçlu olduğunu unutmaması gerektiğini vurguladı.
Kılınç, şunları kaydetti:
"Şehit yakını olduğunu söyleyen kişiye bile bile bunu yapması, bu milletin bağımsızlığı, birliği ve beraberliği için, parçalanmaması için gayret eden, bedel ödeyen, can veren, kan veren kişilere yönelik kendisinin özellikle bir kini ve husumeti olduğunu göstermektedir. Bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütlerine ve destekçilerine bir gün söz sarf edemeyen, ses çıkaramayan vekil efendinin 'vatan, bayrak, millet ve ezan' diyenlere karşı kin ve nefretle dopdolu olduğu aşikardır. Bu milletin değerlerine düşmanca tavır ve hareketlerle siyaset yapanların Türk milletinin meclisinde boy göstermesini hazmetmek biz şehit ve gazi yakınlarına da ağır gelmekte olduğunu da söylemek isterim."
Milletin özünde ve mayasında namus kavramına ve kadına saygının olduğunun altını çizen Kılınç, Türkkan'a haddini bilmesini tavsiye ederek, sözlerini kınadıklarını bildirdi.
Türkkan'a aynı karşılığı veremediklerini aktaran Kılınç, "Bu milletin değerleriyle uyuşmayan hareket, söz ve söylevleri nedeniyle TBMM'de olmayı hak etmeyen bu vekilin istifasını, ayrıca Türk milletinden ve özellikle de gazi ve şehit ailelerinden özür dilemesini ivedi bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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