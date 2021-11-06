Şehit ağabeyine alçak küfürler eden İP'li Lütfü Türkkan'a öfke seli! Sosyal medyadan "istifa" çağrısı

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: #LÜTFÜTÜRKKANİSTİFA

Türkkan, dün Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca, 'Senin bacını....' şeklinde küfür etmişti. Sosyal medyada bunun üzerine bir hashtag oluşturuldu ve Türkkan istifaya davet edildi. Tepkiler her geçen dakika daha da artarken 'LütfüTürkkanİstifa' hashtagi Türkiye gündeminde ikinci sıraya kadar yükseldi.

Ahlaksız küfürü ile şehit ailesini hedef alan Türkkan'a yönelik yapılan eleştiri paylaşımları şöyle:

-Şehidin anasına bacısına çözmeye kalktığın o uçkurunu başına geçireceğiz. Bu millet namusunu yolda bulmadı. İstifa edeceksin... #LütfüTürkkanİstifa

-Şehitler ve aileleri mukaddes emanetlerdir. Kendilerine saygı göstermek gerekir. Bunu yapmayıp bir de küfreden #lütfütürkkanistifa etmeli ve meclisten ihraç edilmelidir.

-Gece bir özür(!) videosu çeken Lütfü Türkkan'ın özrü, kabahatinden büyük. #LütfüTürkkanİstifa

-İP'te Lütfü Türkkan'ın istifasını isteyebilecek şeref ne arar. #LütfüTürkkanİstifa

-Edepsiz Lütfü Türkkan şehit yakını bir vatandaşımızın hem boğazını sıkıyor hem de bacısına küfrediyor. Bunlar kendilerine "Millet" İttifakı mensubuyuz diyorlar. Fıkra gibisiniz. @meral_aksener #LütfüTürkkanIstifa

-Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi: "Benim yıllarca içimde olan bir acıydı yani haykırmaktı" Acının en derinini yaşayan insana böyle mi davranılır Lütfü? Tekme at, küfür et, inkâr et, özrü Meral'den dile. Bu rezilliği kimse unutmaz. #LütfüTürkkanİstifa

-Şehit ailesi bizi ne kadar paralarsa paralasın bize susup paspas olmak düşer. Ne yaşadığı acıya ne de onun yüreğindeki yangına hakiki anlamda ortak olabiliriz. Şehit ailesine yapılan saygısızlık karşılıksız kalmamalı. #LütfüTürkkanİstifa

-Bu arsız dün şehit abisine küfrettikten sonra yarın milletin meclisinden maaş almamalı. Birazcık şerefin kaldıysa istifa edersin. #LütfüTürkkanİstifa

-Şehidimizin yakınına ağza alınmayacak küfür eden küfürbaz Lütfü Türkkan istifa etmelidir. #LütfüTürkkanistifa

-Önce her zamanki namertliğiyle inkar etti, hatta yetmedi İP trollerine şehit yakınına iftira attırıp "Ben küfretmedim o etti" yalanına sığındı, en son da şaşırtmayarak Nutuk'un gölgesine sığındı. Bu erkek dansöz oynatan adamın rezillikleri yetmedi mi? #LütfüTürkkanİstifa