İYİ Partili Lütfü Türkkan skandallarına bir yenisini ekledi! Şehidin şehadetini küçümsedi

"Mayına basmış ne olmuş param parça olmuş vicdansız vefat etmiş inşallah şehittir ama senin bu alaycı tavrın tepeden bakışın insani olarak ayıplanacak bir duruşsuzluk "alt tarafı mayına basmış" YAZIKLAR OLSUN."

"Yazıklar olsun be! "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış"… Yozlaşmayın be kardeşim yozlaşmayın. Şu ülkede bir kez olsun verdiğimiz oylardan pişmanlık duymamıza neden olmayacak bir biçimde siyaset yapın."

"Her şeyden öte "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar" yazmaya eliniz nasıl vardı anlamıyorum. Pkk'lıların dizdiği mayına basarak terör kurbanı olan şehit birisi "çoban" olunca daha mı değersiz oluyor??? Korkunç bir düşünce tarzı."