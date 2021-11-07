Lütfü Türkkan istifa etti mi? Küfür videosu sonrası Lütfü Türkkan görevden alındı mı?

LÜTFÜ TÜRKKAN OLAYI NEDİR?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayak küfürler etti.

Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın görüntüleri ortaya çıkınca Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirdi. Türkkan ardından bir video hazırlayarak şehit yakınına küfür ettiğini itiraf edip özür diledi. Sosyal medyada ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla alakalı harekete geçmemesinden kaynaklı tepkiler gösterilirken, Lütfü Türkkan ise kınandı. Çok sayıda siyasetçi de Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesine tepki gösterdi.