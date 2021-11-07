Lütfü Türkkan istifa etti mi? Küfür videosu sonrası Lütfü Türkkan görevden alındı mı?
Lütfü Türkkan istifa etti mi? Lütfü Türkkan görevden alındı mı? Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ağza alınmayacak küfürler eden Lütfü Türkkan istifa etti mi? İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın görüntüleri ortaya çıkınca Twitter’dan özür diledi. Yaşanan olayın kameralara yansıması sonrası, Lütfü Türkkan ismi Türkiye’nin gündemine oturmuştu.
Lütfü Türkkan istifa etti mi? Küfür videosu sonrası Türkiye'nin gündemine oturan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a büyük tepki gelmişti.
Şehit ağabeyine küfreden Türkkan'ın istifa etmesi gerektiği yönünde sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. Türkkan; İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de görev yapıyor.
LÜTFÜ TÜRKKAN OLAYI NEDİR?
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayak küfürler etti.
Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın görüntüleri ortaya çıkınca Twitter hesabından ilk olarak görüntülerin montaj olduğunu dile getirdi. Türkkan ardından bir video hazırlayarak şehit yakınına küfür ettiğini itiraf edip özür diledi. Sosyal medyada ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuyla alakalı harekete geçmemesinden kaynaklı tepkiler gösterilirken, Lütfü Türkkan ise kınandı. Çok sayıda siyasetçi de Türkkan'ın şehit yakınına hakaret etmesine tepki gösterdi.
İYİ Partili Muhammet Güllük ise sosyal medya hesabından Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesini savunmak adına 1997 yılında Bingöl'ün Gözer yaylasında henüz 17 yaşında çobanlık yaparken çatışma esnasında atılan havan bombasıyla şehit düşen İsa Gümren'in şehadetini küçümsedi.
Güllük şu ifadeleri kullandı: "Daha önce Genel Başkanımıza küfreden bu #terbiyesiz trolü 'şehit yakını' diye tanıtarak şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın!. Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!"
İYİ Partili Lütfü Türkkan ise Güllük'ün şehidin şehadetini küçümsemesini sosyal medyadan beğenerek yeni bir skandala imza attı.
Meral Akşener konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Lütfü Türkkan'ın istifa etmemesi tepkilerin daha da artmasına neden oldu.
Milliyetçi bir partide yer alan milletvekilinin şehit ağabeyine küfür etmesi, parti yönetimi tarafından ceza verilmek için yeterli görülmedi.
LÜTFÜ TÜRKKAN İSTİFA ETTİ Mİ?
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
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