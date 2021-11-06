Küfürbaz İYİ Partili Lütfü Türkkan’a KADEM’den tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit kardeşi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurmasına tepki gösterdi. Türkkan, Gümren'in boynuna sarılarak "senin b.s." diyerek küfür etti. O anlar kameralara yansıdı. Yaşanan olaylara şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere Türk halkı büyük tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Türkkan, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı ama şehit ailelerini ağzına bile almadı.

KADEM'DEN TEPKİ:

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İyi Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunan şehit abisine küfreden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. KADEM'den yapılan açıklamada; "Lütfü Türkkan'ın, bir şehit yakınına sarfettiği ahlak dışı küfre tepkimizi, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte İYİ Parti Genel Merkezi önünde gösterdik. Her türlü küfrün ve cinsiyetçi dilin karşısındayız" ifadelerine yer verildi.