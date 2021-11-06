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Lütfü Türkkan ile ilgili İYİ Parti'de bir adım atılacak mı? İhraç edilecek mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Lütfü Türkkan ile ilgili İYİ Parti’de bir adım atılacak mı? İhraç edilecek mi?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına kullandığı küfürlü ifadeler parti yönetiminin de gündeminde. Peki Lütfü Türkkan ile ilgili İYİ Parti'de bir adım atılacak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Tülay Ağaoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Lütfü Türkkan ile ilgili İYİ Parti'den bir adım atılması bekleniyor. Lütfü Türkkan İYİ Parti'de grup başkanvekili ve İYİ Parti grubunu temsil ediyor TBMM'de.

Bu görevden alınması veya ayrılması gündemde. İYİ Parti'de bu yönde değerlendirmeler yapılıyor. Lütfü Türkkan Grup Başkanvekilliğinden ya istifa edecek ya da bu görevden alınacak.

Aslında Türkkan video ile özür dilemişti Meral Akşener'den. Ancak bu özür onu kurtarmayacak gibi görünüyor. İYİ Parti bir süreç başlatacak. Görevinden alınmasının yanı sıra disiplin süreci olacak.

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