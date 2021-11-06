Lütfü Türkkan ile ilgili İYİ Parti’de bir adım atılacak mı? İhraç edilecek mi?

Lütfü Türkkan partiden ihraç edilmeyecek. Böyle bir durum şu anda gündemde değil. Lütfü Türkkan'ı haklı çıkarmaya yönelik adımlar atılıyor. Bu nedenle ihracı söz konusu değil. Ama bir disiplin süreci olacak."

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