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Haberler Galeri "İYİ Parti derhal gereğini yapmalı" Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor

"İYİ Parti derhal gereğini yapmalı" Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor

İYİ Parti'nin gittiği illerdeki skandallarına bir yenisi daha eklendi. Meral Akşener ile birlikte Bingöl'e giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan bir şehit yakınına ağza alınmayacak sözlerle küfretti.

Akşener'in HDP ile yakınlaşmasına tepki gösteren Tahir Kümran isimli şehit yakınını önce koltuğunun altına alarak susturmak isteyen Türkkan, bir süre sora kulağına doğru edepsiz sözler sarf etti. Türkkan'ın bu tutumuna tepkiler ise çığ gibi büyürken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.

İşte diğer siyasilerin Türkkan'a tepkileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 22:11 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 00:47
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İYİ Parti derhal gereğini yapmalı Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki yağıyor.

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İYİ Parti derhal gereğini yapmalı Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

ŞEHİT YAKININA AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜR

Daha önce devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptıran, yakalanınca da gazeteci dövdüren İP'in maganda vekili Türkkan bu kez de şehit yakını Tahir Gümren'e ağza alınmayacak küfürler etti.

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İYİ Parti derhal gereğini yapmalı Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit yakını Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Gümren'i susturmak için kolunun altına aldı, daha sonra da şehit yakınının kulağına yaklaşarak "senin bacını s...." diyerek küfretti.

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İYİ Parti derhal gereğini yapmalı Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

Sosyal medyada hızla yayınlan bu edep dışı görüntüler sonrası Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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İYİ Parti derhal gereğini yapmalı Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’a tepkiler çığ gibi büyüyor

OLAY SONRASI TÜRKKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Skandal olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İYİ Partili Türkkan, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez "ağır küfür etti" diye yayınlamışsınız" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı.