Volkan Demirel'den Uğurcan Çakır'a övgü! 50 milyon euro
Süper Lig'in en kritik maçınde lider Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadeleye bordo mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır başarılı kurtarışlarıyla damga vurdu. Çakır'a övgüler yağdıran milli takımın eski kalecisi Volkan Demirel, "Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro" dedi.
Süper Lig'de heyecan Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla devam etti. 90 dakika boyunca heyecanın hiç düşmediği karşılaşma, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla puanını 30'a yükselten Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 30 puanda kaldı.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise yaptığı kurtarışlarla ve maç sonunda taraftarlarla arasında geçenlerle Uğurcan Çakır oldu.
Maç içerisinde Cyle Larin'in yüzde yüzlük gol pozisyonunu inanılmaz bir refleksle çıkaran milli kaleci, karşılaşmanın ardından övgüleri topladı.
Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta Uğurcan Çakır için övgü dolu sözler kullandı.
İşte Volkan Demirel'in yorumları...
"Uğurcan'ın yılın kurtarışını yaptığını düşünüyorum. Bu maç, Trabzonspor adına şampiyonluk yolunda en büyük adımın atıldığı maç. Her galibiyetten sonra adım atarsın ama bugünkü adım, biraz büyük bir adım oldu."
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEĞERİDİR"
"Uğurcan Çakır, Avrupa'dan iyi teklifler alıyordur ama rakamını bulmak önemli. Uğurcan Çakır, Feyenoord'da olsa kaç paraya alabilirsin? Uğurcan Çakır, Wolverhampton'da oynuyor olsa 50 milyon Euro"
"Uğurcan Çakır bence şu anda Türkiye'nin en büyük değeridir. Değerini bilelim."
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