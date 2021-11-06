İYİ Partili Dervişoğlu Lütfü Türkkan'ın küfrünü savundu! Provokasyon söz konusu araştırıyorum
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına ettiği skandal küfrün yankıları her geçen gün artarken konuya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sessizliğini koruyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Lütfü Türkkan'ı kınamak yerine savunmayı tercih etti. Olayın bir provokasyon olduğunu söyleyen Dervişoğlu "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." dedi. Diğer yandan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da yaptığı paylaşımla şehit aileleri ile korucuları konuya ilişkin açıklama yapmamaları konusunda baskı altına almaya çalıştı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu söyleyen Tahir Gümren isimli şehit yakınını kolunun altına alarak ahlaksızca küfretti.
İYİ PARTİ'DEN ÇIT YOK
Önce küfretmediğini montaj yapıldığını söyleyen daha sonra ise bir özür videosu yayınlayarak şehit yakınını anmadan Akşener'den özür dileyen Lütfü Türkkan'a tepkiler sürerken İYİ Parti 24 saatten fazla sessiz kaldı.
SAHİP ÇIKTILAR
Saatler sonra konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel başkan yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İzmir'in Tire ilçesinde kadınların el işi ürünlerini satmak üzere Tire Belediyesi desteğiyle kurulan Güneşin Kadınları İzmir Kooperatifi'nin açılışına katıldı.
OLAY GERGİNLİKTEN KAYNAKLANDI
Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan olayın gerginlikten kaynaklandığını iddia etti.
"PROVOKASYON SÖZ KONUSU"
Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."
"MECLİS'TE İFŞA EDECEĞİM"
Dervişoğlu, "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.
Kimsenin kimseye tuzak kurmaması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Ben bu ülkede siyaset yapıyorum. Bazı yerlerde 'Buraya giremezsin' misal... Eğer 'Giremeyeceğimiz yerdir' diye hayal edilen yer varsa, herkes iyi bilsin ki bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Biz her yere gider, anayasanın bize verdiği, milli sorumluluklarımızın bize yüklediği görevi yerine getiririz." diye konuştu.
AKŞENER'DEN 81 İLE TALİMAT: TÜRKKAN'I KORUYUN
İddiaya göre Türkkan'ın daha önce karıştığı birçok skandalı görmezden gelen parti lideri Meral Akşener, şehit yakınına küfür skandalını da görmezden gelmeyi seçecek. Kulislerde dolanan söylentilere göre Akşener, önce Türkkan'a özür diletti.
Akşener daha sonra "Lütfü bey hatasını gördü özür diledi" diyerek Türkkan'ı kurtarmaya çalışacak, Grup Başkanvekilliği'nden istifasını isteyerek adeta gaz alacak.
İddialara göre Türkkan'ı korumak isteyen Akşener, 81 il teşkilatı ve milletvekillerine bir mesaj göndererek "Lütfü Türkkan'ı koruyun ve sosyal medyada destek verin" dedi.
BİR SKANDAL DA KORAY AYDIN'DAN
Son olarak bir skandal da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'dan geldi.
ŞEHİT AİLELERİNİ VE KORUCULARI HEDEF GÖSTERDİ
Aydın ,Türkkan'ı kınamak, şehit yakınına sahip çıkmak yerine, "Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz; Valileri iktidarın değil devletin Valisi olmaya çağırıyoruz." ifadelerini içeren bir tweet attı. Yaptığı bu paylaşımla şehit aileleri ile korucuları açıklama yapmamaları konusunda baskı altına alarak hedef gösteren Aydın, iktidara da parmak salladı.
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