Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ümraniye Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan en büyük projelerinin Atatürk Havalimanı alanına yapacakları 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçesi olacağını söyledi. Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız millet bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır." diye konuştu.

Ümraniye'nin çarpık şehirleşmenin tüm sıkıntılarını yaşamış bir ilçe olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşı 60'ın üzerinde olanlar 1970'lerin, 1980'lerin, 1990'ların Ümraniyesini hatırlayacaklardır. Ümraniye ismi medyada ancak ya öldürülen işçilerle ya patlayan çöplüğüyle ya da sefalet görüntüleriyle yer alırdı. Kim vardı o zaman buranın belediyesinde? Kim vardı? CHP. CHP deyince akla ne gelir? Çöp, çamur, çukur, pislik. Bu gelir akla. Öyle ki Ümraniye denince akıllardaki İstanbul ile ilgisi olmayan, uzak mı uzak bir yer akla gelirdi. Bugünkü güzel Ümraniye ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu hatıraları bir daha aynı yanlışlara düşmemek için asla unutmamalıyız. İşte bu anlayışla çeyrek asrı aşkın bir süredir İstanbul'un her köşesini, her sokağını, her mahallesini, her ilçesini altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla donattık, donatıyoruz. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bu Ümraniye'nin hali neydi? Ama elhamdülillah göreve geldik, işte Ümraniye bu hale geldi. Allah sizlerden de razı olsun. Eğer sizlerin desteği olmamış olsaydı, biz bugün buralara gelemezdik."