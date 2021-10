Son dakika: AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

TÜRKİYE'Yİ DURDURACAK HİÇBİR FANİ ENGEL TANIMIYORUZ

Bu süreçte hep birlikte bedel ödendiğini ve sıkıntılar çekildiğini anlatan Erdoğan, her siyasi engeli aşmanın, her ekonomik atağın önünü kesmenin, her saldırıyı savuşturmanın ülkeye ve millete bir maliyeti olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Nasıl terörle mücadelede, darbe girişimlerinde şehitler ve gaziler verme pahasına istiklalimize sahip çıktıysak, bu süreçte de sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın günlük hayatlarında yaşadığı her sıkıntının, sorunun, üzerlerine binen her yükün farkındayız. Ama emin olun az kaldı. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutarak biraz daha yol aldığımızda bizi bekleyen aydınlık geleceğe hep birlikte kavuşacağız. Hiçbir bedelin onurumuzdan, haysiyetimizden, evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye mirasından daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Şu anda karşımda bulunan topluluk nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye'yi durdurabilecek hiçbir fani güç hiçbir engel tanımıyoruz."

Başkan Erdoğan, Millet Bahçesi'nin ülkeye ve Ankaralılara hayırlı olmasını diledi, emeği geçenleri tebrik etti.