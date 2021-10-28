Son dakika: AKM Millet Bahçesi Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılına erken bir armağan olarak gördükleri eserin Ankara'nın merkezine değer katacağını, şehircilik kültürünü, tabiat ve çevre anlayışını yaşatacak örnek bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Melike Hatun Camisi'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar uzanacak dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi, toplam 700 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binaları ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan Başkent Millet Bahçe'miz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet bahçemizde, içinde binlerce kitap olan bir millet kıraathanesi olacak. Buraya gelen evlatlarımız yeşillikler arasında, ağaçların ve çiçeklerin kokusu içinde, kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp, kitaplarını okuyabilecekler. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik, çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümler de millet bahçemizin içinde yer alıyor. Ayrıca yine bu bölgede içinde 5 bin kişilik konferans salonu ile sergi alanlarının da olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi alanlarla Ankaralılara başkentlik unvanına yakışır bir eser kazandırdık."

Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nin rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahip olacağını dile getirdi.