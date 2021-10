Persona non grata nedir, ne demek? Başkan Erdoğan'ın söylediği "istenmeyen adam" ne anlama geliyor?

Persone non grata nedir, ne demek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi ve İl Halk Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, burada yaptığı açıklamasında söylediği "Persone non grata" sözleri dikkat çekti. Peki, Persone non grata nedir, ne demek? Başkan Erdoğan'ın söylediği "İstenmeyen adam" ne anlama geliyor? İşte cevaplar...

PERSONA NON GRATA NEDİR, NE DEMEK?

Devletler arası ilişkilerde "persona non grata", bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi anlamına gelmektedir. Kendisine verilen siyasi dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı bir diplomata herhangi bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak kabul edilir.